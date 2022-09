Ariel Hipercar: lichte EV die nooit hoeft te laden!

De makers van de Ariel Atom brengen ons nu een volstrekt unieke EV. Maak kennis met de bizarre Ariel Hipercar.

De welbekende quote van Colin Chapman hangt niet alleen ingelijst bij Lotus aan de muur. Er zij nog meer sportwagenfabrikanten die deze uitspraak tot hun lijfspreuk hebben gemaakt. Sterker nog: er zijn merken die de Lotus-filosofie eigenlijk veel beter doorvoeren dan Lotus zelf. Ariel is daar bij uitstek het voorbeeld van. Op de Ariel Atom zat écht geen grammetje teveel.

Ariel Atom

Het is al 22 jaar geleden dat de Ariel Atom het levenslicht zag, maar de auto wordt nog steeds gebouwd. Door de jaren heeft Ariel er allerlei verschillende motoren in gehangen. Het begon met een bescheiden 1,8 liter Rover-blokje met 140 pk, maar de Atom is ook geleverd met een 500 pk sterke V8. Gekkenwerk.

Elektrisch

Een V8 is alleen niet meer zo van deze tijd. Elektrisch, dat is de toekomst. Nu past dat totaal niet bij een merk dat gewicht op nummer één heeft staan, maar toch gaat ook Ariel elektrisch.

HIPERCAR

Dat doen ze wel op geheel eigen wijze. De eerste elektrische Ariel is namelijk de HIPERCAR, die zowel qua uiterlijk als qua specificaties heel extreem is. De naam is trouwens geen typefoutje, maar een afkorting voor ‘High Performance Carbon Reduction’.

Carbon

Er ligt dus nog steeds veel nadruk op een laag gewicht, ook al is de nieuwste Ariel een EV. De Hipercar maakt daarom gebruik van een aluminium chassis, aluminium subframes en een carrosserie die volledig uit carbon bestaat. In tegenstelling tot de Atom heeft deze Ariel dus wel een carrosserie.

Gewicht

Het gewicht vermeldt Ariel helaas nog niet in het persbericht, maar de baas van Ariel heeft het tegenover Autocar over een gewicht van “minder dan 1.500 kg.” In vergelijking met een Atom is de Hipercar dus loodzwaar, maar vergeleken met andere EV’s is het een vedergewicht. Ter vergelijking: de Rimac Nevera weegt meer dan 2 ton.

Vermogen

De extra kilo’s ten opzichte van een Atom worden trouwens ruimschoots gecompenseerd met vermogen. De versie met vier elektromotoren is goed voor maar liefst 1.196 pk en 1.800 Nm koppel. Voor degenen die dat iets teveel van het goede vinden is er ook een RWD-versie met twee elektromotoren. Die houdt het bij een ‘bescheiden’ 598 pk en 900 Nm.

Prestaties

Met dergelijke cijfers kan het niet anders of de Ariel Hipercar is achterlijk snel. En inderdaad, 0-60 mph (96,6 km/u) moet in 2,09 seconden lukken. Er is zelfs nog meer uit te halen, met ‘full torque vectoring’. Daarmee moet een tijd van minder dan 2 seconden mogelijk zijn, aldus Ariel. We zijn geneigd ze te geloven.

Range extender

De oplettende lezers zal het misschien opgevallen zijn dat de Ariel Hipercar een uitlaat lijkt te hebben. Wat moet een EV met een uitlaat? Nou, de Ariel Hipercar heeft nog een verrassing aan boord: een gasturbine. De aandrijving van de auto is volledig elektrisch, maar deze turbine fungeert als range extender. Deze is dusdanig effectief dat de accu nooit leeg raakt. Je kunt dus rijden in deze EV zonder op te laden.

Waterstof

Ariel speelt hiermee wel een beetje vals, want de turbinemotor loopt gewoon op benzine. Het lange termijnplan van de Britten is echter om deze op waterstof te laten lopen. De turbine is trouwens optioneel. Zonder range extender heeft de Hipercar een actieradius van zo’n 240 km, met dank aan een 62 kWh accu. Om voor de hand liggende redenen heeft Ariel een niet al te groot accupakket gebruikt.

Productieversie

Met deze auto gooit Ariel de ‘Simplify, then add lightness’-filosofie overboord, maar eerlijk is eerlijk: ze hebben wel weer iets unieks neergezet. Het zal nog wel even duren voordat je er eentje kunt kopen. De auto is nu nog een prototype. Naar verwachting komt de productieversie van de Ariel Hipercar over een jaar of twee op de markt.