Arme mensen krijgen benzinegeld van overheid

Benzinegeld krijgen om naar je werk te kunnen rijden, het zijn barre tijden.

Hier in Nederland zijn de benzineprijzen weer een beetje gedaald naar een redelijk normaal niveau. Voor ongeveer 1,75 euro heb je 100cl ethanol om je motor weg te spoelen. Bij sommige tankstations kun je 98 tanken voor minder dan twee euro. Kortom, nog niet heel goedkoop maar het is acceptabel. Bizar eigenlijk dat we het tegenwoordig acceptabel vinden, maar het is niet anders.

Benzinegeld

Nu moeten we wel de aantekening maken dat dit de Nederlandse prijzen zijn bij de buurtpomp, de adviesprijs voor benzine is 1,93 euro, diesel is 1,89 euro per liter. Super is 2,08 en premium diesel zit net onder de twee euro. Dan moeten we óók nog eens aantekenen dat die prijzen relatief laag zijn door de accijnskorting, een cadeautje van de staat om mobiel te blijven. Of ze zagen in dat het wel heel erg zwaar belast werd.

In Frankrijk hebben ze een andere oplossing. Daar krijgen mensen namelijk benzinegeld van de overheid. Althans, dat is de bedoeling. De steun vanuit de staat was aangekondigd, maar het was nog niet helemaal duidelijk hoe het plan geïmplementeerd zal gaan worden. Nu wel! De overheid geeft namelijk 100 euro aan een Fransoos of Fransman die een laag inkomen heeft én de auto nodig heeft om naar het werk te gaan.

Het is wel eenmalig

Volgens de Premier van Frankrijk, Elisabeth Borne, gaat het om een eenmalige betaling. Ook dringt ze erop aan dat het eenvoudig en duidelijk moet zijn hoe je de eenmalige subsidie kunt aanvragen. Naar schatting zijn er zo’n 10 miljoen Fransen die in aanmerking komen voor het benzinegeld. Belangrijk is wel dat je meer dan 12.000 km per jaar rijdt, anders kom je niet in aanmerking.

Overigens hebben ze in Frankrijk ook accijnsverlaging. Per liter krijgt iedereen 10 cent korting. Daar blijft het niet bij, want de veelrijders krijgen ook nog eens korting op de tolwegen. Die korting geldt ook voor Fransen met een elektrische auto.

Via: Heise.de

