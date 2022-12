Alfa Giulia SWB Zagato gaat Alfa redden

Met de Alfa Giulia SWB Zagato kan er niets misgaan!

Lieve, lieve, lieve Alfa Romeo. Weinig merken kunnen op zoveel liefde als Alfa Romeo. Het merk maakt stijlvolle auto’s voor een acceptabele prijs en hebben vaak net dat beetje extra stijl. Daarom vergeven we een hele hoop. Maar we hebben het idee dat het merk het zelf aan het opgeven is.



Begrijp ons niet verkeerd, de Tonale, Giulia en Stelvio zijn puike automobielen. Absoluut de moeite waard om de showroom te bezoeken. We hadden een beetje gehoopt dat het de fusie met PSA (nu Stellantis) ervoor zorgt dat er in rap tempo nieuwe Alfa’s bijkomen. Nou, dat gaat gebeuren, maar zoals altijd is het een model dat niemand iets uitmaakt.

Geen MC20-kloon

Het gaat namelijk om de Alfa Romeo Giulia SWB Zagato. Alfa Romeo lanceerde de bovenstaande teaser. Of dit de ‘Alfa Romeo Supercar’ is die in de pijplijn zit, is niet 100% zeker. We hopen eerlijk gezegd van wel. Anders komt er nóg een…

De nieuwe Alfa zou namelijk een soort Maserati MC20 van Alfa Romeo worden, maar de naam lijkt iets anders te impliceren. Op basis van de Alfa Romeo Giulia zal Zagato een spectaculaire coupé-koets zetten. De naam ‘SWB’ geeft aan dat men wat van de wielbasis af zal snoepen.

Het is op zich wel een bijzondere auto. De 4C stond op een Dallara-platform en de 8C was een eigenlijk een Maserati, terwijl de TZ3 een Dodge Viper was onder het koetswerk. De nieuwe Giulia SWB Zagato zal in elk geval op een Alfa Romeo-platform staan. Daarmee lijkt het een waardig opvolger te worden van de Alfa Romeo SZ.

Alfa Giulia SWB Zagato niet de eerste

De basis van de SZ was Alfa Romeo’s achterwielaangedreven D-segmenter, de 75. Daarop zette Zagato dan een eigen unieke koets boven op. Mocht je van Alfa Romeo coupés houden, koester dit apparaat dan maar. De nieuwe GTV en opvolger van de 8C zijn de nek al omgedraaid.

Volgens Motor1 krijgt de Giulia SWB Zagato een 540 pk sterke 2.9 V6 en zal het de laatste Alfa Romeo zijn met enkel een verbrandingsmotor. Qua prijs kun je het ergste verwachten. Wat dat betreft lijkt het een tegenhanger te gaan worden van de BMW 3.0 CSL.

