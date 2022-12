Toto: Max verdiend tweevoudig wereldkampioen

Toto vindt Max een verdiend tweevoudig wereldkampioen. Social Media kan bij deze afgeschaft worden, nietwaar?

De seizoensontknoping in 2021 was episch. Het maakte niet uit wie er won, het hele seizoen was spannend en spectaculair. Zelden was élke race een zenuwslopende. Uiteindelijk trok Verstappen aan het langste eind, zoals jullie ergens vast hebben wel hebben meegekregen.

Omdat de manier waarop voor sommen moeilijk te verkroppen was, zijn velen ‘in ontkenning’ over de eerste wereldtitel van Verstappen. De mensen die weleens op social media de F1-kanalen volgen, zullen het kunnen beamen dat de sfeer op zijn minst giftig is te noemen.

Toto vindt Max verdiend tweevoudig wereldkampioen

Toto Wolff is er helemaal klaar mee. Zo laat de Mercedes-teambaas weten via Beyond The Grid. De Oostenrijker is namelijk niet te spreken over de zogenaamde fans. Kijk, dat is nog eens opmerkelijk. Ondanks dat Wolff de verliezende partij is door een beslissing die opmerkelijk genoemd mag worden (doch niet onreglementair), vindt Toto dat de ‘fans’ veel te fanatiek zijn. Volgens hem is Verstappen een verdiende kampioen. Een verdiende tweevoudig kampioen zelfs!

Wel is hij nog altijd een beetje zoutig naar de FIA. Want het is met name de FIA die hem dwarszit c.q. zat. Uiteraard is er toch een klein mini-sneertje aan het einde. Daarin stelt dat de Mercedes-teambaas dat eerlijkheid het belangrijkste is en dat de stopwatch nooit liegt, ‘behalve die ene dag’.

Keiharde nuance, op Autoblog

Nu moeten we wel een beetje nuance plaatsen. Uiteraard vroeg men Toto Wolff naar de situatie en hoe zich er nu onder voelt. Dus dan moet je wel antwoorden. Dat is dus een beetje de kat op het spek binden.

Tenslotte, stel dat het andersom was geweest en dat Hamilton geluk had, dan was het land te klein geweest en hoorden we Albers, Coronel, Mol, Van der Garde, Onderbroekmeneer, Tung, Bleekemolen, Plooij, Lammers, Winkelman, die andere Coronel en Van der Zande er nog steeds over, waarschijnlijk.

Overigens feliciteerde Toto Max al na de race:

De hele aflevering van Beyond The Grid kun je hier beluisteren!

Meer lezen? Dit is de top 10 van het Autoblog Formule 1 Eindrapport 2022!