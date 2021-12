Mansory Cullinan UAE is schrik van arme mensen

De Mansory Cullinan UAE is er voornamelijk om aan te tonen dat je bij de ontwikkelde mensen hoort.

Voordat we allemaal de Mansory Cullinan UAE afraken tot op het verntieldopje, even een dingetje dat we graag willen benomen. Ondanks dat we ervan uitgaan dat deze auto bijna bij niemand in de smaak valt, is het stiekem namelijk een meestwerkje.

Je moet maar het kunnen doen. Allereerst moet je het lef hebben om een Cullinan aan te pakken. vervolgens moet je een visie hebben. Een idee. Want ook deze Mansory Cullinanen UAE is bijzonder. Heel erg bijzonder. In principe hebben ze zo ongeveer elk onderdeel van de auto gemodificeerd. Deze speciale UAE-edition is er om de aanwezig op de Verenigde Arabische Emeriaten te vieren.

Salontafel

Nu wordt de term bodykit vaak te pas en te onpas gebruikt, maar in dit geval is het een ‘echte’, niet alleen even een ander bumpertje en een spoilertje. De kit is grotendeels vervaardigd in koolstofvezel. Sommige delen zijn uitgevoerd in een aparte ‘bare-carbon’-esque finish. De velgen lijken niet al te groot te zijn, maar zijn dat wel: 24 inch! Daar maken ze bij de Starbucks nog een salontafel voor 8 personen van.

Maar ondanks dat het knotsgekke exterieur bizar en vreemd is, moet de aandacht gaan naar het interieur. Rolls-Royce staat erom bekend de mooiste interieurs te maken met het fraaiste leder. Daarom klopt Alpina bij de makers van het Rolls-leer aan voor hun Lavalina-bekleding, bijvoorbeeld. Beter is er namelijk niet. Behalve in de ogen van Mansory, dan. Want die zijn zelf maar aan de slag gegaan.

Interieur Mansory Cullinan UAE

Ook hier is namelijk alles aangepast. Het leer, de decoratiepanelen en zelfs de Rolls-emblemen zijn vervangen door Mansory-logo’s. Bijzonder is dat de linker voorstoel van zwart leer is voorzien en de rechter van wit leer. Ook achterin is dat het geval. Qua details (bies en piping) is het ook andersom. In motorisch opzicht wijzigde er niet veel, er is nu 610 pk beschikbaar.









Uiteraard, wij zijn de doelgroep niet. Totaal niet. Mansory is echter een bedrijf en die verkoopt geen goede smaak, maar dure auto’s. En in dit specifieke (en bijzonder lucreatieve) gedeelte van de markt doen ze het meer dan uitstekend! Het is namelijk al het vijftigste exemplaar dat ze voor de VAE-markt in elkaar schroeven. Hoera.

