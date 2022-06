Ibiza Sport met 150 pk kost in NL MINDER dan de 1.0

Ibiza Sport met 150 pk kost minder dan Ibiza met driecilinder!

Dankzij WLTP, corona, chiptekorten, hyperinflatie, leveringsproblemen, oorlog in Oekraïne, de strapatsen van Lil Kleine en de halve seizoensfinale van Better Call Saul zie je dat de wereld toch een beetje is verschoven. Alles wordt duurder en omdat de vraag het aanbod overtreft, hoef je niet te rekenen op korting. Wat ook opvalt: alle leuke automodellen verdwijnen langzaam.

Kijk naar de Audi A6: die kon je vroeger met supercharged V6 krijgen, tegenwoordig is het óf een viercilinder óf een RS6. Ook in de klasse van de B-segment hatches zie je dat. Er zijn 1.0 modelletjes met een sportpakket of dikke hot hatches zoals de Polo GTI, Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N of Toyota GR Yaris. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. Welnu, er is er eentje terug!

Dikke 1.5 motor

Het is de Seat Ibiza Sport! Het kan zijn dat jullie die auto nog kennen als Seat Ibiza 1.5 TSI FR. Die auto kwam en ging, al twee keer! Dat gaat nu weer gebeuren. Seat kondigt namelijk bij het introduceren van het model, tevens het afscheid aan.

Eerst even het onderwerp an sich. De Ibiza Sport heeft een 1.5 TSI viercilinder motor met 150 pk bij 5.000 toeren. Het maximumkoppel van 250 Nm staat al klaar bij 1.500 toeren. De transmissie is een zeventraps DSG. De standaardsprint is in 8,1 seconden achter de rug, een tiende sneller dan het oude model. De topsnelheid bedraagt nu 218 km/u. Op mysterieuze wijze is dat 1 km/u langzamer dan het pre-facelift model.

Prijs Seat Ibiza Sport

Dan de prijzen, want daar is iets geks mee aan de hand. Kijk, we zijn super-sensationeel deze auto aan het aankondigen. En strikt genomen is dat het ook het geval. De Ibiza Sport is er namelijk voor 29.995 euro en dat is minder dan dan de 1.0 TSI met 115 pk en FR-pakket kost (30.050).

Dat is een cilinder extra voor 55 euro minder. Aan de andere kant, toen de 1.5 TSI met 150 pk in 2019 kwam, kostte deze een kleine 23 mille. Bij de eerste re-introductie kostte de rappe Seat met 1.5 29 mille en nu dus 30 mille. Wees er snel bij, want volgens Seat is de auto tijdelijk beschikbaar.

