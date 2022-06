Ford Very Gay Raptor is een kleurrijke Power Ranger

De Ford Very Gay Raptor is niet een vleesetende dinosauriër uit het Krijt-tijdperk met goede smaak in kleding, maar een pick-up.

Er komen weer een paar leuke evenementen aan binnenkort. Denk aan de Grand Prix van Groot-Britannië op Silverstone, de Pikes Peak International Hillclimb en het Goodwood Festival of Speed. Voor Good FoS heeft Ford de Very Gay Raptor bedacht.

Het idee voor deze kleurrijke pickup kwam na een comment op het internet. Toen noemde een toetsenbordheld een Ford Range ‘very gay’. Op reactie kwam daar vorig jaar de Ford Very Gay Ranger Raptor. Dit jaar is er weer eentje en die is uiteraard nog vetter.

Ranger

De basis is namelijk de nieuwe Ford Ranger Raptor. Dus eigenlijk is alleen het regenboog-kleurenschema overeenkomend. De nieuwe Raptor heeft niet een licht potige viercilinder diesel, maar een lekker dikke 3.0 V6 EcoBoost met twee turbo’s. Deze is goed voor 288 pk en 491 Nm in Europa.

Op sommige markten geven ze iets minder om uitstoot en zijn de getallen dan flink hoger: 392 pk en 583 Nm. Dus mocht je een chipboer zijn: in de Europese Raptors zit dus een beetje marge als je op betrouwbare wijze meer vermogen wil extraheren.

Debuut Ford Very Gay Raptor

Tijdens het Goodwood Festival of Speed zullen er ook live-sessies zijn van Though Talks, dat gehost wordt door Gareth Thomas. Dat is de eerste openlijk homoseksuele Union-rugbyspeler. In dat programma bespreekt hij issues als homofobie. Of dat nog nodig is anno 2022? Ach, check de comments onder diverse posts en oordeel zelf.

De Ford Very Gay Raptor zal niet in productie gaan. Alhoewel je ‘m natuurlijk redelijk eenvoudig zelf kunt namaken door met wat stickers in de weer te gaan. In elk geval beantwoordt deze Ford bedrijfswagen naar de vraag die veel petrolheads hebben: auto’s met een kleurtje!

