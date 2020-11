Dit zijn 13 gaafste zescilinder supercars op een rij - Autoblog.nl

Een supercar met een zescilinder hoeft niet langzamer of minder gaaf te zijn. Deze 13 gave supercars bewijzen dat.

Onlangs werd bekendgemaakt dat McLaren ook aan het downsizen slaat. Er komt een nieuw model aan die voorzien gaat worden van een elektromotor én een V6. Nu hoeven we daar niet voor te vrezen, uiteraard.

McLaren bouwt namelijk al jaren (10 alweer!) de meest capabele supercars. De kans dat de nieuwe gaat tegenvallen, is bijzonder klein. Dat het model tegen gaat vallen omdat het een supercar met zescilinder is, hoeft ook niet zo te zijn. Dit zijn namelijk 9 geweldige zescilinder supercars.

Porsche 959S

1988

Porsche is een merk dat hoog scoort in dit lijstje van zescilinder supercars. Het Duitse merk is namelijk verzot op de zescilinder boxer. De Porsche 959 was een complete gamechanger als het gaat om ontwikkeling, verfijning, prestaties en nogmaals: prestaties. De 959 was voorzien van enorm veel technologische hoogstandjes als twee turbo’s, velgen met holle spaken, een luchtdruk meetsysteem, diverse differentiëlen, vierwielaandrijving en dergelijke. Dat zorgde voor verpletterende prestaties. In 1988 bouwde Porsche ook een aantal nóg snellere exemplaren, de Porsche 959S of 959 Sport. De 959S was voorzien van racekuipen, racegordels en een rolkooi. Ook het onderstel werd aangepast. De motor werd gekieteld van 450 naar 515 pk. De topsnelheid was 339 km/u. Er zijn er 29 van gebouwd.

Jaguar XJ220 S TWR

1993

De Jaguar XJ220 was een van de snelste supercars uit zijn tijd. Toch was de Britse supersporter een beetje een teleurstelling. Er werd een 500 pk sterke V12 beloofd met vierwielaandrijving. Het werd een lichtere V6 racemotor met achterwielaandrijving. Helaas brak er een financiële crisis uit. Daardoor was het voor Jaguar lastig om alle exemplaren te slijten. Ook voor het imago heeft het niet veel geholpen, want een paar maanden later bracht McLaren de F1 uit. Oh, en TWR bouwde straatuitvoeringen van de Jaguar XJR-15. Dat er enorm veel potentie zit in de XJ220 bewees hetzelfde TWR. Die maakte ook raceversies van de XJ220. In totaal bouwde TWR er 9 stuks, waarvan er 6 voor de openbare weg. Met 680 pk was de XJ220 S TWR nog eens 140 pk krachtiger dan de reguliere XJ220. Tegenwoordig kun je bij Don Law Racing terecht om je XJ220 te laten voorzien van upgrades en onderhoud.

Tommy Kaira ZZ-II

2000

De Nissan Skyline GT-R is voor velen een legendarische auto. Ondanks de grootse prestaties die mogelijk zijn dankzij de enorm sterke motor, is en blijft het een op een sedan gebaseerde coupé. Daar komen we zo nog een keer op terug. Gelukkig kwam daar Tommy Kaira om de hoek kijken. Dit is een Japans merk dat zowel auto’s bouwt als diverse auto’s tunet. Het idee voor de ZZ-II was een supercar met een opgevoerde RB26DETT-motor en het ingenieuze vierwielaandrijvingssysteem van Nissan. Op deze was had Tommy Kaira de ultieme zescilinder supercar gebouwd. In Gran Turismo komt deze voor, maar officiële documentatie vinden over dit project is bijna onmogelijk. De reden: het zou bij een concept blijven.

Gillet Vertigo Streiff

2002

Het aantal Belgische supercars is op één hand te tellen. Als de Belgen iets doen, doen ze het meteen goed. Het merk Gillet is heel erg obscuur en onbekend, maar wel bijzonder gaaf. Zij die Gran Turismo kennen, zullen de race-auto herkennen. Het was een de snelste auto’s uit het spel. Dat is opmerkelijk, want de basis is eigenlijk heel erg bescheiden. Gillet maakte namelijk voor lange tijd gebruik van Busso-zescilinders in zijn supercars. Jazeker, een Alfa Romeo V6 werd gebruikt. Vertigo begon zijn carrière met het importeren van en tunen van Donkervoorts. Voor lange tijd was de Gillet Vertigo de auto die het snelst naar de 100 km/u accelereerde. de Streif was om Philippe Streif te eren. Hij kreeg in 1989 een aangepaste Gillet met een joystick, aangezien de invalide oud F1-coureur anders er niet mee kon rijden. Sinds 2008 maakt Gillet de Vertigo met een V8 van Maserati.

Honda NSX Type-R GT

2005

De Honda NSX komt uit een tijd dat supercars nog geen 12 cilinders nodig hadden om als Supercar in aanmerking te komen. Sterker nog, de Lotus Esprit was zelfs lange tijd slechts een viercilinder. De eerste NSX arriveerde in 1990 en sindsdien evolueerde het model telkens verder. Dat zorgde niet voor meer succes, want in zestien jaar tijd werden er nauwelijks 17.000 van gebouwd. De NSX-R GT of NSX Type-R GT is de peperdure kroon op het werk. Het is een raar ding, maar wel een raszuivere homologatiespecial (voor het JGTC). De Type-R GT was technisch identiek aan de Type-R, dus voorzien van een 3.2 VTEC zescilinder. Wel was het apparaat voorzien van een koolstofvezel bodykit. Er zijn er vijf van gebouwd en die kosten allemaal zo’n 250.000 euro per stuk.

Ruf CTR 3 Clubsport (997/2)

2012

Als het puur gaat om snelheid, kunnen veel Ruf’s in het lijstje van zescilinder supercars gezet worden. De projectielen die onder regie van Alois Ruf worden geproduceerd, zijn bizar snel. Ondanks dat de CTR en CTR 2 bijna niets meer met een standaard 911 te maken hebben, lijken ze er nog wel op. Zeker de eerste CTR is bijzonder subtiel en daardoor zo cool. De Ruf CTR 4 Clubsport is een bona fide supercar. De voorzijde is gebaseerd op de GT3, die bijna niets van de gewone 997 over heeft genomen. De rest is helemaal uniek voor de CTR 3. De achterlichten komen van de Cayman. De motor is een eigen creatie. In de basis is het ergens een Metzger-motor, maar de 3.7 liter grote zescilinder supercar heeft compleet andere onderdelen. Dat is ook de reden waarom het blokje goed is voor 777 pk en 980 Nm. En onthoud, bij Ruf hebben ze enorm grote paarden en de rollenbank staat daar heel bescheiden afgesteld. Er zijn zeven stuks van gebouwd.

Nismo GT-R (R35)

2014

Dit is een beetje een lastige. Is de Nissan GT-R een supercar? Of is het een hele snelle coupé. In het geval van de Skyline GT-R het laatste, de auto was immers gebaseerd op de Skyline sedan. De GT-R is helemaal als sportcoupé ontwikkeld. De Nismo GT-R is een auto voor ontiegelijke nerds. Een 911 Turbo of Ferrari F8 worden óók voor de pats verkocht. Voor de Nismo GT-R geldt dat niet. Die worden door mensen gekocht die helemaal bezeten zijn van techniek. Ja, de basis van de auto is inmiddels al wat ouder, maar het is nog altijd een bizar snelle auto. Dat niet alleen, nog altijd is het een van de snelste auto’s op de sprint, op de Nordschleife en op een B-weg.

W Motors Lykan HyperSport

2014

Het kan natuurlijk zijn dat de Ruf CTR 3 Clubsport jou niet helemaal aanspreekt. De techniek weliswaar wel, maar het mag wel iets exotischer. Daar komt de W Motor Lykan HyperSport om de hoek kijken. Ja, dit is de auto waarmee Domonic Toretto en Brian O’Connor van wolkenkrabber naar wolkenkrabber springen. Want waarom niet? Weet je hoe cool dat was? De Lykan is een zescilinder supercar voorzien van 440 diamantjes in de LED-Koplampen. Dat heeft jouw Seat Arona (of Arosa) niet. Twee leuke weetjes. Ten eerste, de Lukan HyperSport is gewoon een Ruf CTR 3 met 780 pk en 960 Nm uit een 3.7 liter boxer. Tweede leuke feitje, er zijn meer replica’s voor F&F gebouwd (10) dan auto’s voor klanten (7). Van die 10 heeft het productieteam er 1 aan W Motors gegeven, de andere werden vernietigd.

Honda NSX

2016

De eerste generatie NSX was een bescheiden succes. In vergelijking met sportwagens valt het heel erg tegen, maar als Supercar viel het eigenlijk wel mee. De nieuwe Honda NSX is een compleet andere auto. De motor is een 3.5 liter V6 met twee turbo’s, die geassisteerd wordt door maar liefste drie elektromotoren. Deze zet Honda niet alleen in voor meer vermogen, maar ook voor Torque Vectoring. Zie het niet als een dure Honda, maar een zeer betaalbare Porsche 918.

Ford GT Carbon Series

2019

De Ford GT uit 2005 is voor velen een legendarische auto. De klassieke Le Mans-racer-looks gecombineerd met moderne techniek. Met de nieuwe Ford GT had Ford in principe ook gewoon een V8 kunnen gebruiken. Die paar supercars gaan het verschil niet maken. Sowieso, dit soort auto’s worden niet gebruikt om mee te forenzen. Het idee was simpel, met een V6 EcoBoost kon Ford het stoffige V6-imago afstoffen. Een F-150 EcoBoost of Explorer EcoBoost verkoopt zo toch wat makkelijker als er ook een zescilinder supercar in ‘de showroom’ staat. Maar er was nog een voordeel. Een V6 is een heel compacte motor, korter dan een viercilinder lijnmotor. Dus je kan het blok heel precies plaatsen. In dit geval heel erg laag en zoveel mogelijk in het midden. Sterker nog, de supercar is dusdanig strak ontworpen, dat een V8-conversie technisch niet mogelijk is zonder grote aanpassingen (of een xBox One)

Mercedes AMG One

2021

Misschien wel de coolste, snelste en bruutste supercar heeft gewoon een zescilinder. En wat voor één! Natuurlijk is de frase ‘Formule 1 auto voor de openbare weg’ complete onzin, maar deze AMG One komt er heel dichtbij in de buurt. De auto heeft namelijk de 1.6 V6 turbo met elektromotor die Lewis Hamilton ook tot zijn beschikking heeft. In hoeverre het gelijk zal zijn, moet de tijd uitwijzen. Wel staat vast dat het een van de meest heftige hypercars ooit gaat worden. Een zescilinder supercar is dus anno 2020 geen slecht idee. Vanaf 2021 gaat de auto gebouwd worden.

Aston Martin Valhalla

2021

Het kan zijn dat je bij Aston Martin door de bomen het bos niet meer kan zien. Ze bouwen zoveel verschillende sportwagens en supercars, dat het nogal verwarrend is. De Valkyrie is de gaafste, mede dankzij een 6.5 liter V12. De Valhalla is een minder exotische, maar altijd nog heel bijzondere supercar. In dit geval met een 3.0 V6 turbo, ide wordt bijgestaan door een elektromotor. Het totaalvermogen is 1.000 pk. Er gaan er 500 van gebouwd worden.

McLaren Artura

2021

Bij Mclaren werken ze in drie series. De meest bereikbare is de Sport Series. Je zou kunnen spreken van een sportwagen in plaats van een supercar. Maar met 600 pk en een midenmotor plus exotische techniek en bouwwijze spreken wij graag van een supercar. Nog niet alles is bekend over de V6 PHEV. Wel weten we dat de auto de McLaren Artura de 570S (plus de derivaten) gaat vervangen. De zescilinder supercar van McLaren verwachten we halverwege 2021.