Kabinet stopt leaserijder verplicht in elektrische auto

Keuzevrijheid is zo 2019. In 2025 stapt de Nederlandse leaserijder in een elektrische auto.

Nou ja, helemaal dwang is het ook weer niet. Leaserijders kunnen er ook voor kiezen te stoppen met het rijden van een leaseauto en overstappen op een mobiliteitsvergoeding. Kun je profiteren van die royale kilometervergoeding van 0,23 eurocent in 2023. Tenminste, als je werkgever netjes een reiskostenvergoeding hanteert. Want deze week bleek dat miljoenen mensen die onder een CAO vallen helemaal geen reiskostenvergoeding krijgen. Afijn.

In 2025 verplicht aan de EV

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) is van plan de leaserijder over drie jaar in een EV te proppen. Dat zeggen Haagse bronnen tegenover de Telegraaf. Er moet regelgeving komen om bedrijven te verplichten een zakelijk wagenpark versneld te vergroenen.

Het is een nieuwe maatregel van het kabinet om de CO2-reductiedoelen te halen. Op welke manier Heijnen vorm gaat geven aan de regelgeving is nog niet bekend. Want natuurlijk zal het bedrijfsleven niet zonder slag of stoot ja en amen zeggen op het plan.

Laden bij thuiskomst: waar?

Ook heeft niet elke leaserijder de beschikking over een eigen oprit. Natuurlijk ben je niet de enige leaser in de wijk. Dat gaat nog gezellig worden als iedereen om 18:00 thuiskomt voor de prak en eerst moet vechten voor een plekje bij de publieke laadpaal.

Dit, maar ook de vorige kabinetten hebben er een handje vol van om autoplannen op papier te romantiseren. De uitkomst blijkt vaak anders. Bijvoorbeeld met de introductie van de lage bijtelling voor PHEVs en EV’s zo’n 10 jaar geleden om het Nederlandse wagenpark te vergroenen. Na het aflopen van de bijtelling werden een groot deel van die schonere auto’s geëxporteerd en kwamen ze niet, zoals beoogt, op de Nederlandse occasionmarkt terecht.

De leaserijder verplicht in een elektrische auto stoppen. Het lijkt een nieuwe noodgreep van het kabinet om maar die CO2-reductiedoelen te halen.