MINI komt met Spike: een digitale hulphond

Spike van MINI is een digitale assistent zoals Siri of Alexa, alleen dan als hond en voor in de auto.

De MINI Aceman zal later deze maand in het openbaar verschijnen op de autoshow in Shanghai. De elektrische auto moet een stuk slimmer worden dan voorheen, mede omdat het geïntroduceerd wordt met Spike. Dit is een digitale assistent voor in de auto. Een digitale hulphond in je auto dus zeg maar.

Digitale assistent Spike van MINI

Het hulpmiddel komt in de vorm van een hond. En dan wel een bulldog. Dit is niet nieuw, al sinds 2001 zien we de hond terugkomen in MINI’s. Het belangrijkste idee achter het integreren van een virtuele hond in het ronde OLED-middendisplay en instrumentenpaneel van de Concept Aceman, is het creëren van een emotionele band tussen de bestuurder en de auto. De bulldog, met zijn compacte en krachtige uiterlijk, wordt beschouwd als het dierlijke equivalent van de MINI. Ok, als jullie het zeggen Mini…

Het automerk zegt over de hond dat “hij een karaktervolle metgezel voor de gebruikerservaring zal worden.” Het merk is van plan Spike in alle nieuwe MINI’s te verwerken.

Ben jij geen fan van een hond, dan heb je dus pech. Eerst zal het systeem in de Aceman gepresenteerd worden, daarna aan het einde van 2023 zal het vermoedelijk in de nieuwe Countryman komen.

Hulpje

De digitale hond helpt je in je MINI. Hij gaat je dus uitleggen hoe jij je verwarming aan moet zetten, omdat je de knopjes niet meer kunt vinden. De hond, moet dus bijdragen aan de emotionele band tussen persoon en auto. Je moet je auto dus niet alleen maar zien als vervoersmiddel, maar ook als karakter. Een digitaal personage als Spike moet hieraan bijdragen, aldus MINI. Tamagotchi iemand?

Het merk zal ergens later in 2023 met meer informatie komen over de digitale wereld van de nieuwe modelfamilie en de diverse functies van Spike. Ik ben benieuwd of hij ook kan blaffen als je de deuren op slot doet, dat zou ik dan weer leuk vinden…

Het schijnt dat je geen raampje voor hem open hoeft te laten op een warme dag. Leuk of onzin, laat het hieronder maar weten.

Overigens vragen we ons ook af of een bulldog wel het beste hondenras is om aan je ‘dynamische’ automerk te verbinden.