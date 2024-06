Aston Martin: “90 procent van onze auto’s rijden nog”

Volgens Aston Martin rijdt een behoorlijk groot deel van hun auto’s nog gewoon rond.

Een auto is voor vele mensen gewoon een object. Iets dat je nodig hebt om rond te rijden. En als je er klaar mee bent, dan verkoop je hem. Is ‘ie op? Dan belandt hij waarschijnlijk op de sloop. Vele automerken voor de gewone man bouwen auto’s die deze cyclus beginnen en afmaken en bij het verkopen van een nieuw model weer opnieuw beginnen.

Aston Martin

Maar een duurder merk als Aston Martin? Dat ligt anders. Het Britse merk bestaat al meer dan 110 jaar en in die tijd zijn er voldoende auto’s gebouwd. En die zet je niet zo maar bij het schroot. Een Aston Martin is kunst, het is iets waar je passie voor hebt. De checklist voor wanneer zo’n auto ’total loss’ wordt verklaard is veel langer dan bij een Daihatsu Charade.

Sterker nog: bij een auto als een Aston Martin wordt het verhaal enkel nog mooier als je een zeer oud model tegenkomt. Er zijn zo veel redenen om zo’n auto rijdend te houden of te laten herrijzen als deze op non-actief is gezet. Kortom: het is een merk waarvan je verwacht dat een groot deel van de auto’s nog wel ergens is. En dat blijkt te kloppen.

90 procent rijdt nog

Volgens Alex Long, hoofd van productstrategie van Aston Martin, is het vrij simpel. In het 110-jarig bestaan zijn er ongeveer 110.000 auto’s gebouwd, een grove 1.000 per jaar. Door het achterhalen van chassisnummers weet het merk vrij goed hoe hun auto’s eraan toe zijn. Long vertelt dat het vrij simpel is: zo’n 90 procent van de gebouwde Aston Martins rijden nog. Of zijn in ieder geval zo geregistreerd dat ze niet als een compact pakketje tussen de Opel Corsa’s liggen.

Service

Dat Aston Martin de beschikking heeft over vrijwel al hun chassisnummers is niet heel gek. Het is het kaliber auto waar je niet bespaart op onderhoud. Laten we het zo zeggen: Danny’s Autopaleis zal echt niet bij het monteren van vier Landsails op je Kia Mentor naar Korea bellen om informatie over die auto door te sluizen. Terwijl officiële dealers die info vaak wel hebben voor het hoofdkantoor en veel mensen kiezen nou eenmaal voor goed onderhoud bij de dealer. Zo kon Aston Martin een groot deel van hun chassisnummers achterhalen en registreren en tot dit statistiek komen.

Afschrijving

Volgens Aston Martin blijkt uit zo’n cijfer dat men de auto’s koestert. Voor de eerder genoemde redenen is het ook niet zo gek. We zijn alleen wel benieuwd hoe goed dit statement verjaart. Een Aston Martin van rond de oorlog of daarna wordt echt wel gekoesterd, maar vanaf de jaren ’90 en vroege jaren ’00 (helemaal de Ford-dagen) werden Aston Martins ietsje… generieker. Auto’s als de DB7 en DB9 die je in bepaalde markten voor een prikkie kunt oppikken zijn wat gevoeliger voor de ’total loss-marge’. Die zien we nog wel eens op de sloop eindigen.

En wat te denken van de DBX? We hebben het gevoel dat Aston Martin daar een Cayenne-momentje mee te pakken heeft. Waardoor de auto over een paar jaar ook wel eens dik kan gaan afschrijven. Het roept de vraag op of er ooit een DBX van ongeveer 10.000 euro op de tweedehands markt verschijnt. Maar goed, die rijden nu allemaal nog (het gros ervan in ieder geval) dus dat is voor de toekomst om te bepalen.

90 procent betekent dat er relatief gezien meer Astons nog rondrijden dan G-Klasses. Waar ook vijf keer zo veel van gebouwd zijn, maar dan nog. (via Motor1)