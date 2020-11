Aston Martin-baas gaat historisch merk nieuw leven inblazen - Autoblog.nl

Hint: het worden bizarre auto’s.

Het is de droom van veel ondernemers: een eigen automerk oprichten. Als je aan zo’n waagstuk begint kun je een nieuwe naam bedenken, maar je kunt ook kijken of je een historische merknaam kunt bemachtigen. De voordelen zijn evident: je kunt teren op de naamsbekendheid van het merk en je hebt meteen ‘heritage’.

Er zit nu weer een nieuw merk aan te komen dat deze strategie toepast. De historische merknaam in kwestie is namelijk Bizzarrini, het merk van Giotto Bizzarrini. De beste man had er al een illustere carrière opzitten, voor hij zijn eigen merk opstartte. Hij werkte bijvoorbeeld mee aan een van de meest iconische auto’s aller tijden, de Ferrari 250 GTO.

Met zijn eigen merk borduurde Bizzarrini echter vooral voort op zijn werk bij een andere voormalig werkgever, Iso Rivolta. De Bizzarrini 5300 GT Strada was namelijk een doorontwikkeling van de Iso Grifo A3C, die Giotto had ontworpen voor Iso Rivolta. Het merk Bizzarrini was echter geen lang leven beschoren, want in 1969 werd het alweer opgedoekt. Giotto Bizzarrini zelf is daarentegen wel een lang leven beschoren. Hij leeft namelijk nog en heeft inmiddels de respectabele leeftijd van 94 bereikt.

Het is niet de eerste poging om Bizzarrini nieuw leven in te blazen. In 2005 werd bijvoorbeeld een concept car gepresenteerd. Recent zagen we ook een auto die veel gelijkenissen vertoonde met de auto’s van Bizzarrini, hoewel de auto niet die naam draagt: de Iso Rivolta GTZ, ontworpen door Zagato.

Nu wordt er dus een poging gedaan om de naam merknaam Bizzarrini weer in ere te herstellen. De man hierachter is geen onbekende. Dat is namelijk Ulrich Bez. Van 2000 tot 2013 zwaaide hij de scepter over Aston Martin. Hij is dus geen nieuwkomer in de autowereld. Naast Bez zijn er nog diverse andere ex-Aston Martin-medewerkers betrokken bij het project. Het lijkt er dus op dat de merknaam Bizzarrini in goede handen is, maar het is natuurlijk geen garantie voor succes.

Wat de precieze plannen zijn is nog niet bekend. Het kan zowel gaan om moderne interpretaties, zoals de Iso Rivolta GTZ, of om ‘continuation’-modellen, die ook in populariteit aan het winnen zijn. In beide gevallen zullen het ongetwijfeld fraaie auto’s zijn. Dat kan bijna niet anders met een bloedmooie Bizzarrini als uitgangspunt. We hopen daarom dat Bez en zijn compagnons het project van de grond krijgen.

Foto 1: de Iso Rivolta GTZ, ter illustratie

Foto 2: Bizzarrini Strada in het Nederlandse straatbeeld, gespot door @thijs_vangrinsven

Bron: Automotive News Europe