Dit is de schitterende Iso Rivolta GTZ in het vlees - Autoblog.nl

Nieuwe plaatjes laten de eerste Iso Rivolta GTZ zien die de weg op mag.

Het idee is ongeveer net zo oud als de Iso Rivolta zelf: het opnieuw uitvinden van een oud recept. Onder de noemer ‘vroeger was alles beter’ lopen veel mensen warm voor een auto die eruit ziet zoals auto’s eruit zagen in de hoogtijdagen van design, wanneer dat ook mag zijn voor jou.

Iso Rivolta

Een tijdje geleden werd de naam Iso Rivolta afgestoft toen de Iso Rivolta GTZ werd onthuld, door Zagato. De naam Iso Rivolta staat voor een icoon uit de jaren ’60. Het zegt je misschien weinig en het bedrijf heeft al jaren geen auto’s meer gemaakt, maar onderschat de impact niet. De Iso Rivolta scoorde hoog in zijn klasse tijdens Le Mans in 1964 en 1965. Amerikaanse designer Mike Robinson noemde de Iso Rivolta een tekenend ontwerp voor zijn tijd: auto’s als de Lamborghini Miura en Alfa Romeo 33 Stradale zijn volgens hem voortgevloeid uit de Iso Rivolta.

Iso Rivolta GTZ by Zagato

De Iso Rivolta is terug! Een tijdje terug was er al een designstudie die voorkomt in Gran Turismo. Dat markeerde een return voor de naam en de auto. Het gaf de gelegendheid voor een rasechte nieuwe Iso Rivolta die te koop zou zijn, in plaats van een concept. Ideeën zijn er zat, maar ga er maar eens aanstaan. Gelukkig heeft Zagato een goede naam en waren ze zo slim om een motor en platform te gebruiken wat al bestaat. In dit geval een GM V8 (LT4 uit de Corvette C7) en de basis van diezelfde Corvette. Vervolgens laat je er designers op los gaan die met het oude model in acht er dit van maken en je hebt een goede score.

Ander beeld

We zouden de auto puur al nog een keer willen belichten vanwege zijn bloedmooie uiterlijk. Gelukkig geeft Zagato ons een reden: dit is de Iso Rivolta GTZ in het vlees. Dan krijg je toch weer een ander beeld van de auto.

Krachtpatser

Destijds zou het gaan om een tot 6.8 liter uitgeboorde LT4 V8 uit de Corvette (C7). Nu noemt Zagato echter een 6.2 V8 (standaardslagvolume) met 660 pk en 881 Nm. Dat betekent ‘gewoon’ de Corvette-motor. Niks te klagen: een beest met een flinke soundtrack is het resultaat. Qua transmissie lijkt dit exemplaar de achttraps automaat van GM te hebben: in de Corvette is een Tremec-handbak met zeven versnellingen ook mogelijk. Of dat optioneel beschikbaar is, is niet bekend.

Klantenauto

Nog een reden waarom de schitterende Iso Rivolta GTZ nog eens getoond wordt: dit is het eerste exemplaar voor een klant. De specificatie lijkt erg op het exemplaar uit de eerste persplaatjes, in de kleur Monza Green. Ter contrast werd er voor donkerbruine bekleding gekozen met aluminium delen in het interieur. Naast deze zijn er 18 gelukkige klanten die een Iso Rivolta GTZ mogen kopen.

Mocht je dit design met volgens Zagato een ‘Neoklassikale ondertoon’ nou helemaal niks vinden? Dan is misschien de Iso Rivolta Fidia iets voor jou. Laat er nou net eentje te veil staan in ons land via The Collectables!