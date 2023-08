Aston Martin DB12 Volante is officieel!

De Aston Martin DB12 Volante is de mooiste auto die je deze dag gaat zien!

Na de uiterst bevallig en sierlijke BMW X6 M van Larte Design hebben we vandaag nóg een fraai schepsel op wielen voor je. Het gaat in dit geval om de Aston Martin DB12 Volante en we kunnen er kort over zijn: dit is de mooiste auto van vandaag. En morgen. En overmorgen.

En die dag erna. Want kijk eens hioe mooi die is! De configuratie is bijzonder ongelukkig gekozen: donkerblauw, blauwe kap en vanille-kleurig leder zou beter staan, denken wij. Maar gelukkig heb je enorm veel keuze in de Aston Martin DB12-configurator.

Aston Martin Db12 belangrijke toevoeging

Uiteraard is de basis de Aston Martin DB12 Coupé, s’ werelds eerste Super Tourer (aldus Aston Martin). Heel kort door de bocht is het natuurlijk gewoon een DB12 met het dak eraf. Het is echter wel een heel erg belangrijke toevoeging aan het gamma. Bij een Aston Martin gaat het niet zozeer om de laatste paar tienden sneller te zijn op het circuit. Een Aston heb je ook om mee te toeren.

Toch heeft Aston Martin zijn best gedaan op de stijfheid van de koets. De Brittsen hebben de auto zij-aan-zij ontwikkeld met de coupé. Er zijn extra verstevigingen aangebracht om te zorgen dat de hoeveelheid chassis-flex tot een minimum beperkt is.

Tuned by Aston Martin

De motor is nog altijd de 4.0 V8 van Mercedes, maar ’tuned by Aston Martin’. Ook hier levert ‘ie 680 pk bij 6.000 toeren en levert ‘ie een trekkracht van 800 Nm tussen 2.750 en 6.000 toeren. Dit ding sleurt er altijd aan, dus. De motor is gekoppeld aan een ZF achttraps automaat. Van 0-100 km/u sprinten is in 3.7 seconden achter de rug en de topsnelheid bedraagt 328 km/u. Hard zat met je toupet op je kanis, toch?

Na het zomerreces in 2023 zal de productie aanvangen (Q3 2023 dus). Een kwartaaltje later staat de Aston Martin DB12 Volante te shinen bij de dealers. Prijzen zullen later volgen. De auto maakt deze week zijn debuut op de Monterey Car Week.