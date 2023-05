Iemand betaalde dan een miljoen euro voor deze Aston Martin DB12

Kapitaalvernietiging? Of is hier iets anders aan de hand? Dit is de eerste Aston Martin DB12.

De historische DB-lijn van Aston Martin heeft nieuw leven gekregen met de komst van de DB12. Het allereerste exemplaar was te zien tijdens het Cannes International Film Festival. Daar stond de auto niet alleen mooi te zijn. De eerste Aston Martin DB12 werd namelijk geveild. Voor het goede doel.

Op het amfAR Gala Cannes komen vermogenden en beroemdheden samen om het glas te heffen en te netwerken. Onder andere Rebel Wilson, Fan Bingbing, Sara Sampaio, Bianca Balti, Heidi Klum, Stella Maxwell and Alessandra Ambrosio, Amy Jackson, Ed Westwick en Alica Schmidt waren te gast. En als bijna alle namen je helemaal niets zeggen dan kunnen we elkaar de hand schudden.

Aston Martin DB12 veiling

Er was in elk geval genoeg geld aanwezig om de portemonnee te trekken voor leuk speelgoed. Zeker in het geval van charity. Aston Martin kon dan ook op gulle biedingen rekenen. De eerste Aston Martin DB12 leverde uiteindelijk een flink bedrag op. De koper mag zich na het betalen van 1,5 miljoen euro eigenaar noemen van deze DB12.

De opbrengst van de veiling gaat naar aidsonderzoek. De eerste Aston Martin DB12 is uiteraard rijk uitgerust, met goodies van Q by Aston Martin. De spec is een ode aan het 110-jarige bestaan van het merk. Daarnaast hebben Formule 1 coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso hun handtekening gezet op de motor.