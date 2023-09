Aston Martin-eigenaar wordt overvallen in zijn eigen garage [video]

Overvallen worden door gemaskerde mannen, dat is niet het James Bond-gevoel wat je wil als Aston Martin-eigenaar.

Rijk zijn is leuk, maar niet rijk zijn heeft ook zijn voordelen. Zo is de kans minder groot dat je op gewelddadige wijze wordt overvallen, omdat je een dure auto of een duur horloge hebt. Dit overkwam de eigenaar van een Aston Martin DBS Volante deze week.

Het incident gebeurde afgelopen zondag in Westport, Connecticut. De eigenaar reed zijn DBS Superleggera de garage in, toen twee gemaskerde mannen door de openstaande deur zijn garage binnenkwamen. Zij sleurden de eigenaar ruw uit zijn auto en gingen er met de Aston Martin vandoor.

Dit alles werd gefilmd met de Ring-deurbel en de lokale politie heeft deze beelden online gedeeld. Dit ging gepaard met de oproep of iemand iets verdachts had gezien, namelijk een Aston Martin en een blauwe BMW, waarmee de dieven ter plaatse waren gekomen.

Dit verhaal heeft een happy end, want de Aston Martin is inmiddels weer boven water. De politie kreeg een spoor te pakken dat leidde naar een adres in Berlin, Connecticut (niet te verwarren met de Duitse hoofdstad). Daar deden ze een inval en wat vonden ze daar? Inderdaad, de vermiste Aston Martin.

Naast de Aston Martin werden ook nog een BMW 5 Serie, een BMW X6 en een Porsche Macan aangetroffen, die ook allemaal gestolen waren. De 39-jarige bewoner van het huis werd gearresteerd. De politie heeft elders een 16-jarige gearresteerd, die waarschijnlijk betrokken was bij de diefstal van de Aston Martin én de eerdere diefstal van een BMW.

Puik werk dus van de plaatselijke politie, die de auto binnen drie dagen boven water heeft gekregen. De eigenaar heeft in de tussentijd overigens niet zonder vervoer gezeten, want we zien in zijn garage ook nog twee DBX-en en een Ferrari FF staan.

Foto’s en video: Westport Police Department