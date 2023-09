Passagier van auto die 235 km/u reed krijgt €2.000 boete

Een boete krijgen als passagier van een auto die te hard rijdt? In België kan het gewoon.

Het is in principe niet heel moeilijk om een flinke boete te krijgen in het verkeer, maar voor een boete van €2.000 moet je het toch aardig bont maken. Helemaal als je niet eens zelf achter het stuur zit. In Nederland zou dat niet eens kunnen, maar bij onze zuiderburen dus wel.

De rechtbank van Sint-Niklaas heeft deze week een boete van €2.000 plus een rijverbod van een jaar opgelegd aan een passagier. Hij zat in een auto die met snelheden tot 235 km/u werd gesnapt op de Belgische E17. Een onherkenbare politieauto reed er meer dan 10 minuten achteraan met snelheden van 200+ km/u.

Je vraagt je natuurlijk af: waarom krijgt hij als passagier een boete? Heeft hij vanaf de passagiersstoel op het gaspedaal zitten drukken? Of was het soms een lesauto? Niets van dat alles, hij werd schuldig bevonden omdat hij de bestuurder zat op te zwepen.

Zoiets is natuurlijk lastig te bewijzen, maar hij heeft het zelf bekend in de rechtbank. Dit deed hij nadat de bestuurder (zijn neef) verklaarde dat hij was gedwongen om zo hard mogelijk te rijden. De reden dat ze zo’n haast hadden was dat de vriendin van de passagier, die ook in de auto zat, buikkrampen had. Er was dus medische noodzaak, zeg maar.

Uiteraard ging de bestuurder zelf ook niet vrijuit. Hij kreeg een boete van €1.600 en een rijontzegging van drie maanden. Daarnaast mag hij zijn rijexamen nog een keertje opnieuw doen. De opjuttende passagier werd zwaarder bestraft omdat hij al een strafblad had. Naast de boete van €2.000 krijgt hij een rijverbod van een jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Dit is dus een voorbeeld van een boete voor wat ze in België ‘aansporen tot overdreven snel rijden’ noemen. Deze boete kan niet alleen opgelegd worden aan passagiers, maar ook aan bestuurders die medeweggebruikers opzwepen (bij het stoplicht bijvoorbeeld). De boete is minimaal €320 en kan oplopen tot €4.000. Dat je het even weet.

Via: AD