En een van de veroorzakers dat de FIA terug grijpt naar een oude regel is… Max Verstappen

De FIA is nogal van de regeltjes. Sommigen heel begrijpelijk, anderen ronduit vreemd. Alles voor de veiligheid (en volgens sommigen voor Ferrari) en soms moeten regels heel snel worden geïmplementeerd. Daarom zit er soms wel wat geks bij. Of iets inconsequents, dat ook.

Een van die inconsequente regels is de maximale rondetijd tijdens de kwalificatie. Het ene weekend geldt die wel en het andere weer niet. Afgelopen race op Singapore bijvoorbeeld was een race waarbij geen maximale rondetijd was ingesteld in de kwalificatie.

Daardoor kon het gebeuren dat in de laatste minuten van een sessie het een drukte van jewelste werd in de laatste bochten. Iedereen kroop daar maar een beetje om te wachten op wat vrije lucht. Zo ook Max Verstappen.

Hij was een beetje aan het kruipen toen er ineens een Williams in volle vaart op hem kwam afgestormd. Tijdig waarschuwen en wegsturen zorgde ervoor dat het niet tot een aanrijding kwam, maar toch besloot de FIA Max te onderzoeken. Zonder resultaat, maar toch.

FIA grijpt terug naar een oude regel

Om deze taferelen in de toekomst te voorkomen, grijpt de FIA terug naar een oude regel en voert die maximumtijd definitief weer in. Daarmee moeten coureurs binnen een bepaalde tijd de baan rond zijn en wordt dus voorkomen dat ze een beetje rondhangen voordat ze hun rondjes gaan rijden.

Wat dan precies die maximale rondetijd is, wordt door de wedstrijdleider na de tweede vrije training bekendgemaakt. Dan weet hij een beetje hoe hard de mannen rijden en kan hij die tijd zetten.

Kortom, de FIA grijpt terug naar een oude regel zodat Max Verstappen niet meer in de weg kan rijden.

Ja, en ale anderen natuurlijk.