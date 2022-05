Opel Rocks-e, elektrisch rijden voor 8 mille – Rijtest en video

Volledig elektrisch, slechts 471 kilogram en een vanafprijs van ongeveer 8 mille. Het gaat hier om de nieuwe Opel Rocks-e. Toch maar even een blokje om.

Normaal gesproken testen we bij Autoblog niet snel een brommobiel. Maar voor deze keer maken we een uitzondering, want de nieuwe Opel Rocks-e is best een grappig ding. Het begon natuurlijk met de Citroën Ami die alweer in de loop van 2020 werd geïntroduceerd in Frankrijk. Een introductie in Nederland bleef na zijn debuut in Frankrijk uit.

Van tweeling naar drieling

In 2021 kondigde Opel de Rocks-e aan, die feitelijk compleet gelijk is aan de Citroën Ami, alleen zijn er hier en daar wat andere kleuren toegepast en hebben de dubbele chevrons plaatsgemaakt voor Opel-logo’s. Recent heeft ook Fiat zijn eigen versie van de Ami aangekondigd: de Fiat Topolino. Een drieling dus. Deze Fiat komt in de loop van 2023 op de markt, alleen is het nog niet bekend of die ook naar Nederland komt.

Opel ziet in ieder geval wel kansen om de Rocks-e op te slijten aan het Nederlandse publiek. En dat kunnen ook tieners zijn, want de Rocks-e valt onder de bromfietsregeling en dus mag je hem als 16-jarige aanschaffen en rijden, zonder dat je een B-rijbewijs nodig hebt. Maar ook voor B-rijbewijshouders kan de Rocks-e natuurlijk interessant zijn, bijvoorbeeld als boodschappenkarretje.

Op papier een brommobiel

Omdat de Opel Rocks-e op papier een brommobiel is, voldoet die ook aan alle bijbehorende eisen. De topsnelheid is bijvoorbeeld begrensd op 45 km/u. Deze snelheid is na ongeveer tien seconden bereikt. Het kekke ding is slechts 2,41 meter lang, 1,39 meter breed en slechts 1,52 meter hoog. De draaicirkel is verrassend klein: slechts 7,2 meter van stoeprand tot stoeprand. Het voertuiggewicht komt uit op 471 kilogram, waardoor de Opel haast net zo zwaar is als het accupakket van menig Tesla.

Aandrijflijn Opel Rocks-e

De aandrijflijn van de Opel Rocks-e is gelijk aan die van de Citroën Ami. Hij heeft dus een 8,2 pk sterke elektromotor aan boord (12 pk piekvermogen) en een 5,5 kWh grote batterij. De voorwielen worden aangedreven. Op een volle acculading moet de Rocks-e 75 kilometer af kunnen leggen, in de praktijk moet je rekening houden met ongeveer 65 kilometer. Afhankelijk van temperatuur kan dat iets meer of iets minder zijn. Maar ook 75 kilometer is mogelijk bij rustig accelereren. Tijdens afremmen wint de brommobiel ook weer energie terug.

Opladen via normaal stopcontact

Opladen gaat gewoon via een huis-tuin-en-keuken-stopcontact van 1,8 kW. De batterij is in ongeveer 4 uur weer opgeladen van 0 naar 80 procent. De drie meter lange laadkabel is handig opgeborgen in de passagiersdeur. Een adapter voor opladen

aan een openbaar laadpunt is optioneel leverbaar.

Wat kost een Opel Rocks-e?

Het succes van de Rocks-e is natuurlijk sterk afhankelijk van de prijs. Zo goedkoop als de Ami is de Rocks-e helaas niet. In Frankrijk betaal je 7.390 euro voor de Ami. De Nederlandse vanafprijs van de Opel Rocks-e start bij 8.499 euro, inclusief kosten rijklaar maken. Dan krijg je de basisversie. Opel levert de Rocks-e ook nog als Tekno en Klub, die zijn met een prijskaartje van 9.299 euro nog een stukje duurder. Je krijgt dan design-wieldoppen, een leuker afgewerkt interieur en meer. De Tekno heeft gele details. Bij de Klub zijn die details grijs.

Dit is allemaal standaard

Je krijgt overigens standaard LED-verlichting, een panoramadak en verwarming. Airco is niet mogelijk. Om het interieur een beetje te koelen in de zomer open je de klapruitjes. Die werken verrassend goed. Bij de Klub en Tekno krijg je een smartphonehouder op de middenconsole. Je smartphone doet direct dienst als ‘infotainmentsysteem’.

Geen geluidsboxen

Geluidsboxen heeft de Opel Rocks-e niet. Wel levert Opel een JBL-boombox die je in een van de vakken in het interieur kunt plaatsen. Kwestie van koppelen met je smartphone en je hebt een paar uur muziek. Natuurlijk is elke andere draadloze speaker ook te gebruiken om muziek te luisteren. Overigens wel jammer dat de Rocks-e een ouderwetse USB-poort type A heeft. Moderne smartphones hebben een USB-C-kabel. Je moet dus een verloopstekker gebruiken om de USB-poort te gebruiken. Wellicht dat Opel dit snel oplost.

Ook heeft de Rocks-e een bluetoothmodule waarmee je je smartphone kunt verbinden met de brommobiel. Via de MyOpel-app kun je dan informatie inzien, bijvoorbeeld over de resterende actieradius en laadtijden.

Private lease kan ook

De Rocks-e rijden via private lease kan natuurlijk ook, maar dat is wel behoorlijk prijzig. Je betaalt 205 euro per maand op basis van een looptijd van 48 maanden en 5.000 kilometer per jaar. Dat is omgerekend dus 9.840 euro. Een looptijd van 60 maanden kan ook. Op basis van dezelfde kilometers per jaar kom je uit op een eindprijs van 11.340 euro. Kun je deze brommobiel in een keer aftikken, dan geniet dat de voorkeur. Private lease is natuurlijk wel inclusief verzekering. Bij directe aanschaf moet je dat nog erbij rekenen.

Financieren kan ook overigens, voor een maandbedrag vanaf 89 euro op basis van 60 maanden looptijd, een aanbetaling vanaf 3.400 euro, een totale kredietsom vanaf 5.099 euro en 1,99 procent vaste rentevoet. Of dat voor 16-jarigen weggelegd is, valt te betwijfelen. Wellicht dat ouders hier een rol in moeten spelen om financiële steun te bieden. Relatief gezien dus best prijzig in de financiering en via private lease, maar de aanschafprijs is wel weer gunstig. Kijk maar even mee naar concurrenten.

Carver

Prijs: 10.990 euro

Actieradius: 100 km (130 km-versie kost 13.490 euro)

Renault Twizy

Prijs: 12.490 euro

Actieradius: 80 km

Biro

Prijs: 13.495 euro

Actieradius: 100 km

Maar we kunnen ook eens kijken naar de Dacia Spring Electric. Dat is een volwaardige auto. Rijden kan vanaf 20.450 euro of vanaf 299 euro per maand (exclusief 69 euro subsidie per maand). Inclusief die SEPP-korting op je private lease-tarief betaal je voor een Spring dus 230 euro per maand. In dat opzicht is de Opel Rocks-e wel weer duur via private lease. En als het slechts twee wielen moet hebben? Denk dan eens aan een Vespa Elettrica. Die kost 7.039 euro voor een versie van 45 km/u. Maar dan zit je natuurlijk niet droog, zoals in de Rocks-e.

Er is ook een goedkopere Rocks-e

Jawel, Opel levert ook een nog goedkopere Rocks-e: de Rocks-e Cargo. Dat is een bedrijfswagenvariant. Die kost 7.399 euro exclusief BTW. Die heeft wel maar een zitplaats, terwijl de normale Rocks-e een tweezitter is. De Cargo krijgt wel 260 liter aan flexibel inzetbare laadruimte en een laadvermogen tot 140 kilogram. De laadruimte is van binnenuit of vanaf de straatkant te benaderen en is daarnaast multifunctioneel inzetbaar, geschikt voor levering van pakketten tot pizza. De verstelbare laadvloer van de Rocks-e Kargo kan worden verlaagd om een vlakke laadvloer te creëren voor vlakke objecten met een lengte van 1,2 meter, of verhoogd en vastgezet aan de scheidingswand voor meer laadvolume.

In hartje Amsterdam

Opel introduceert de Rocks-e in hartje Amsterdam, want het is volgens het merk een urban car. Tuurlijk, want lekker makkelijk parkeren en best comfortabel. Maar juist voor mensen die achteraf wonen, is zo’n Rocks-e ook interessant. Ik spreek uit ervaring. Ik woon zelf in een vrij landelijke omgeving waarbij het een paar kilometer rijden is naar het nabij gelegen winkelcentrum. De Renault Twizy’s vliegen je om de oren. Het is voor locals het vervoer voor een snelle boodschap. Dus ja, de Opel Rocks-e is hier ook uitstekend geschikt voor. Toegegeven: ook in de stad heb je veel aan zo’n Rocks-e, maar om hem alleen als city car te positioneren gaat te ver. Het voertuig is voor meer doeleinden geschikt.

Het onderstel van de Opel Rocks-e heeft onafhankelijke voorwielophanging. Hij stuurt daardoor opvallend goed. De brommobiel – die in Marokko wordt geproduceerd overigens – heeft verder schijfremmen voor en trommelremmen achter. Het zitcomfort van de twee stoelen is acceptabel. Wel zijn de zittingen wat kort. Alleen de stoel van de bestuurder is verstelbaar, die van de bijrijder is gefixeerd. Gevoelsmatig zit je ook op de achteras van de Rocks-e, waardoor je ook veel ruimtegevoel aan boord hebt.

80 km/u-versie?

Kan Opel de Rocks-e nog interessanter maken? Jazeker! Een versie aanbieden met iets meer vermogen en een topsnelheid van 80 km/u bijvoorbeeld. Dan mag de Rocks-e echt gezien worden als een volwaardige auto. Maar de vraag is of dat echt gaat gebeuren, want dan gelden er veel strengere regels. Voorlopig blijft het bij de 45 km/u-versie. En die is ook leuk. Hij zou af zijn als Opel een USB-C-aansluiting toepast.

Een ding is duidelijk geworden: de Opel Rocks-e is een sympathiek karretje. Het is bovendien een nekkendraaier, want verrassend veel mensen vinden hem interessant en leuk. Hij rijdt grappig, heeft voor stadsgebruik of voor een snelle boodschap – ook als je achteraf woont – een prima actieradius en nog belangrijker: je zit lekker droog. Onder de streep is het een brommobiel, maar dat gevoel geeft deze kleine Opel je niet. Autogevoel in een brommobiel dus.

Regels brommobiel

Tja, een brommobiel. Daar zijn best wat regeltjes voor. Zoals we in de rijtestvideo al hebben aangekondigd, gaan we in dit artikel wat dieper in op het fenomeen brommobiel. Want hoe zit het nu precies? Welke mensen zijn er oud genoeg om hier echt helemaal zonder rijbewijs mee te rijden? Tot 1996 mocht iedereen vanaf 16 jaar een bromfiets besturen.

In 1996 werd het bromfietscertificaat ingevoerd, dat verstrekt werd na het afleggen van een theorie-examen. Degenen die voor 1 juni 1980 geboren waren (en dus reeds het recht hadden een bromfiets te besturen) konden het certificaat zonder examen verkrijgen.

In 2006 werd het bromfietscertificaat vervangen door een rijbewijs categorie AM. Het certificaat kon tot 1 oktober 2009 worden omgeruild voor een rijbewijs. Per 1 maart 2010 is er ook een praktijkexamen vereist om het AM-rijbewijs te verkrijgen. Bestaande rijbewijzen (waarvoor alleen een theorie-examen is afgelegd of voor degenen die voor 1 juni 1980 zijn geboren zelfs geen enkel examen) blijven geldig.

Hoe hard mag ik rijden met een brommobiel?

Op de rijbaan is de maximumsnelheid van een brommobiel 45 km/u.

Op het fiets/bromfietspad buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 40 km/u.

Op het fiets/bromfietspad binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km/u.

Een brommobiel mag in principe rijden op wegen buiten de bebouwde kom. Let daarbij vooral op de borden. Als een weg met verkeersbord C15 gesloten is voor (brom)fietsen en gehandicaptenvoertuigen, dan is het toegestaan om met een brommobiel op deze weg te rijden, tenzij de brommobiel is ingericht voor het vervoer van gehandicapten.

Bij verkeersbord C9 (gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen), dan mag je met een brommobiel niet op deze weg rijden.

Denk aan een verzekering. Voor een brommobiel is een WA-verzekering verplicht, dat je het even weet.