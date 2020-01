Aston Martin heeft een dramatisch 2019 achter de rug

En ook dit jaar ziet er niet rooskleurig uit.





Het begin van een nieuwe jaar betekent dat autofabrikanten met trots hun cijfers delen met aandeelhouders, investeerders en medewerkers. Nou ja, meestal met trots dan. Voor Aston Martin is er op dit moment helemaal geen trots te bespeuren. Sterker nog, de Britten gaan door het stof.

Geen feestelijke mededelingen van Aston Martin CEO Andy Palmer, maar verdrietige feiten tekenen het beeld van 2019. Aston Martin is een prachtig merk met een fraaie reputatie. Het merk is maar liefst 106 jaar oud, is verbonden aan James Bond, heeft prachtige bolides op deze aardkloot gezet en is al tientallen jaren betrokken in de autosport met onder andere het sponsorschap van Red Bull Racing.

Hoe mooi die dingen klinken: de huidige realiteit is anders. De vraag naar de nieuwe Vantage blijkt tegen te vallen en in zijn algemeenheid gaan de verkopen achteruit. Aston Martin verkocht in december vorig jaar 7 procent minder auto’s in vergelijking met december 2018. Met name in Europa is er nog weinig interesse in de luxe modellen van het merk.

Aston Martin zit in een zware storm. De verwachting is dat de jaarwinst met meer dan 45 procent gaat dalen. Wellicht dat verkoopstart van de DBX de boel nog enigszins gaat opfleuren, maar ook dit is een lastige auto. De Levante van Maserati is immers ook niet de SUV geworden waar vermogenden voor in de rij gaan staan. Met een groot aanbod aan luxe en snelle SUV’s komt de DBX in extreem concurrerend vaarwater terecht. (via Reuters)