Aston Martin DBX is de zoveelste sportwagen-SUV

Voor ieder merk lijkt het magische recept om te groeien, het lanceren van hun eigen SUV. Dan kan Aston Martin toch niet achterblijven?

De pijlen lijken duidelijk gericht op de Porsche Cayenne Turbo, die sinds de lancering in 2002 inmiddels al aan de derde generatie toe is. Of het spreekwoord “beter laat dan nooit” van toepassing is, zullen we merken als de eerste verkoopcijfers binnen komen. Vermoedelijk is het merk Aston Martin sterk genoeg om nog wat kopers over de streep te trekken. De styling van de DBX is sterk in lijn met de rest van de Aston Martin familie en die kunnen meestal wel complimenten voor hun looks rekenenen.

Onder de motorkap is de DBX nauwelijks nog Brits te noemen: AMG tekent voor de krachtbron. De 4.0 liter V8 heeft twee turbo’s die in een Hot-V opstelling zijn gemonteerd net als in de Vantage en DB11 V8. In die beide modellen (en diverse AMG’s) is het blok wat krachtiger, er is dus nog ruimte voor een snellere DBX op termijn. De V8 pompt er overigens wel 550 pk en 700 Nm koppel uit. De 2245 kg wegende DBX (het nadeel van SUV’s) sprint er in 4,5 seconde mee naar de 100. Aangezien de Britse autoindustrie niet mee doet met het Duitse politiek correcte begrenzen van auto’s loopt de DBX 291 km/u. Wij hopen met dit soort cijfers dan ooit heuvelaf en wind mee nog net de 300 op de klok te zetten, dat is hoe kinderachtig we zijn.

Het ontwerp mag verder geen verrassing zijn, want al in 2015 liet Aston Martin de DBX concept zien. Zoals altijd is het even wennen om typische design-elementen van een merk op een SUV te zien. Bij de DBX lijkt het best redelijk gelukt met de typische Aston-grill vooraan. De typische “juwelen” zoals koplampen en achterlichtunits ademen ook Aston Martin. De achterkant is wellicht nog het meest omstreden met zowel een diffuser, een dakspoiler en een klein ducktailtje op de achterklep. Mocht je die 300 km/u op de teller weten te toveren, dan kan je er vanuit gaan dat het allemaal werkt.

Omdat het een SUV is, is opeens van belang hoeveel bagage er mee kan: met de bank plat is dat 1.540 liter, met de bank omhoog een nog altijd indrukwekkende 823 liter. De rest van het interieur is een orgie van leer en van items die in de rekken bij Mercedes-Benz zijn gevonden. Het

uitgebreid infotainmentsysteem heeft een 10,25-inch display en er is een 12,3-inch digitaal instrumentarium die ons redelijk bekend voorkomen. Echt problematisch is dat niet, dat is namelijk ook zo bij de Cullinan (BMW), de Urus (Audi) en de Levante (Chrysler). Overige concurrentie komt van Das Haus die van GLC tot GLS kan leveren met dezelfde V8, van Audi met de RS Q8, van Porsche met de Cayenne en de Cayenne Coupé en dan zijn er ook nog diverse Range Rovers met die lekkere supercharged V8 van ze.

Een instant hit gaat de DBX dus wellicht niet zijn, want er valt nog wel wat te kiezen in deze klasse. In Duitsland kost de DBX € 193,500, in Nederland komt er naar schatting minimaal een halve ton aan BPM bij.