Autojunk Foto Van De Maand – December 2019

Het is weer zover: we gaan kijken naar de beste foto’s van de afgelopen maand. Er waren weer hele fijne inzendingen, maar uiteindelijk is dit onze Top 3 geworden. En met ‘onze’ bedoel ik die van mij en de winnares van vorige maand: @byjacquelinephotography (wij mogen Jacqueline zeggen).

De nieuwe Audi RS6 is een absolute publiekslieveling. In Nardo Grey is hij voor velen onweerstaanbaar. Een beestachtige machine die haarscherp werd vastgelegd door @basfransenphotography. Jacqueline: ‘Buiten dat ik de RS6 C8 wel gewoon echt een mega gave wagen vind, vind ik deze foto heel erg mooi qua dynamiek en kadering van de auto in het frame. De snelheid zit er erg lekker in!’ Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Door naar plaats 2!

Ik heb een zwak voor Zweedse stations sinds ik een Saab 9-5 Aero reed en bovendien is deze machine gewoon fantastisch vastgelegd door zijn eigenaar @GijsSpierings. Het was mijn winnaar, maar Jacqueline had deze als derde foto in haar Top 3: ‘Ik vind deze foto van de V50 T5 erg geslaagd, de auto is mooi uitgevoerd en die dakkoffer op het dak geeft het ultieme familie auto gevoel. De kleurtonen vind ik persoonlijk ook wel heel erg mooi. De locatie (en dan met name de pui van het museum) had ik persoonlijk graag meer in beeld gezien omdat die naar mijn mening interessanter is dan de achtergrond die nu te zien is. Plus dat dan ook wel duidelijker is waar het frame boven in de foto vandaan komt. Al met al een erg mooie foto!’

En dan de winnaar van deze maand: @archiebald! Een dikke plaat van een Cayenne aan het strand komt op de eerste plaats, omdat Jacqueline hem op één had staan en ik op twee. Jacqueline: De keuze tussen 1 en 2 was best lastig… Ik heb gekozen voor de foto van de Cayenne in de duinen, ondanks dat de lucht misschien iets overbewerkt is, vind ik hem wel mooi in het geheel passen. De aandacht gaat direct naar de auto, welke een prima plaatsing in het frame heeft. Het zand, de zee en zelfs het bord links in beeld maken het plaatje in mijn ogen echt compleet. De kleurtonen zijn daarnaast ook erg mooi. Daarnaast vind ik het standpunt erg prettig gekozen, het zand op de voorgrond geeft toch een beetje extra diepte aan de foto. Als ik toch iets te muggenziften mag hebben, vind ik het heel erg jammer dat de vering op de standaard rijhoogte staat, ik denk dat ik het misschien nog mooier had gevonden als hij op de lage stand had gestaan.

En daarmee hebben we de laatste winnaar van 2019 gekozen! Tot volgende maand, als we de eerste winnaar van 2020 bekend maken.