Ford maakt overige prijzen Kuga bekend

Naast de PHEV is nu ook de prijs bekend van de Kuga zónder stekker.





In eerste instantie heeft Ford de nieuwe Kuga gelanceerd als plug-in hybride. De crossover komt in dit geval met een 2.5 viercilinder Atkinson benzinemotor met automaat. Gecombineerd met een elektromotor en een 14.4 kWh lithium-ion batterij kun je 50 kilometer volledig elektrisch rijden.

De plug-in hybride is er vanaf 36.175 euro. Die prijs werd vorig jaar bekendgemaakt. De autobouwer liet destijds weten dat prijzen van de reguliere varianten in een later stadium zou volgen. Dit is dat moment.

De Kuga is er nu ook als 1.5 EcoBoost met 120 of 150 pk. De prijzen beginnen bij 33.325 euro en daarmee is de reguliere variant enkele duizenden euro’s goedkoper in vergelijking met de plug-in hybride. In tegenstelling tot de PHEV, komen de 1.5 EcoBoost motoren met een handgeschakelde versnellingsbak. Een automaat behoort tot de opties.

Standaard zaken op een Kuga zijn SYNC 3 met een 8-inch touchscreen, navigatie, DAB+ met Bluetooth, draadloze smartphonelader, parkeersensoren voor en achter en enkele rijhulpsystemen.

Wil je wat meer aankleding (Titanium) dan beginnen de prijzen voor een Kuga 1.5 EcoBoost bij 36.235 euro en de ST-Line is er vanaf 37.825 euro. De Kuga met de viercilinder EcoBoost motor staat vanaf april in de showroom.