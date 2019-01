Aston Martin introduceert sportpakketje op Valkyrie

Als het allemaal wat heftiger mag.

Bij Aston Martin hebben ze goed gekeken naar de strategie van Porsche en het effect van het Weissach Package. Probeer maar eens een 911 GT2 RS te spotten zónder deze optie. De meeste kopers van de GT2 RS willen maximaal (aerodynamisch) geweld en dus werd het Weissach Pack een no-brainer. Voor de Valkyrie heeft Aston Martin iets soortgelijks.

De Britse autobouwer komt namelijk met het AMR Track Performance Pack voor de Valkyrie. Dit is ook zo’n optie die vrijwel alle 150 kopers van de Valkyrie gaan aanvinken. De optie voegt daadwerkelijk wat toe. Volgens Aston Martin is een Valkyrie met het AMR Track Performance Pack zo’n 8 procent sneller op het circuit in vergelijking met een Valkyrie zónder de optie.

Het sportpakketje komt met een nieuwe front voor meer downforce en efficiëntie, titanium remmen, een stijvere ophanging, matzwarte magnesium wielen en carbon remschijven. Dat is nog niet alles. Een gepersonaliseerde pit tijdens trackdays van Aston Martin is tevens onderdeel van het pakket. Meest opmerkelijke extra is dat Aston Martin een tweede set van alle uiterlijke panelen van de auto meelevert. Mocht je op het circuit een paneel kapot rijden, dan kun je deze zelf vervangen.

Verder krijgen klanten die voor het AMR Track Performance Pack kiezen de optie om de Valkyrie in drie unieke AMR liveries te krijgen. Samen met Q by Aston Martin kan vervolgens gekozen worden voor een unieke finish. De personalisatie gaat ver bij de Valkyrie. Tegen meerprijs kan Q een 24-karaats gouden stickerlaag aanbrengen onder de uiteindelijke lak. Daar moet je het Gold Pack voor aanvinken. Nou, Aston, kom maar door met die Valkyrie!