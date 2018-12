Dit hebben de Nederlandse 911 GT2 RS’en gekost

De brute 911 bleek een hit, ook in Nederland.

Zo zeldzaam als de 997 GT2 (RS) is, zo ‘vaak’ komt de 911 GT2 RS (991) voor. De 700 pk sterke supersportauto is zeker bij een dagje Nürburgring met mooi weer meermaals te spotten. Ondanks het hoge prijskaartje, is het beest in veelvoud op gele platen geregistreerd. Net als bij de Ferrari 812 Superfast van laatst, lopen de prijzen uiteen. Nederlandse exemplaren van de GT2 RS, gespot op Autojunk, check je in alle geuren en kleuren hieronder. Klik op het plaatje om meer foto’s te bekijken.

TH-942-F – 352.884 euro

Deze GT2 RS is met afstand een stuk goedkoper samengesteld in vergelijking met de rest van dit lijstje. Naar geheel Nederlands gebruik in een grijs kleurtje.



RP-872-P – 396.687 euro

Zwart met zwarte wielen. Deze black-on-black specificatie maakt de GT2 RS nog meer sinister dan ‘ie al is.



SN-017-S – 396.843 euro

Een bekende samenstelling. In deze specificatie werd de Porsche 911 GT2 RS voor het eerst aan de wereld getoond.



SZ-848-D – 396.982 euro

De Panda-uitvoering. Het wit met zwart werd gecombineerd met gouden velgen.



RS-789-Z – 398.327 euro

Een hoog Brandweerman Sam-gehalte, maar het is zeker wat anders!



SN-018-S – 399.760 euro

In het blauw weer een ander uiterste. De GT2 lijkt het allemaal te kunnen hebben.



RV-142-V – 400.726 euro

Deze rode duvel passeert als eerste de 400.000 euro. Deze heeft, in tegenstelling tot de andere rode GT2, gouden velgen. Oogt best gaaf.



SK-046-K – 401.020 euro

Verandering van spijs doet eten. GT3 RS velgen op een GT2 RS.



RX-894-L – 402.108 euro

Wederom een grijs-gouden combinatie. Wel een stukje duurder samengesteld in vergelijking met het eerdere exemplaar.



TJ-332-Z – 407.879 euro

Duo Penotti, twee kleuren in een potti voor nog een wit-zwarte GT2 RS.



SR-971-N – 409.118 euro

Deze GT2 RS probeert ondanks zijn belachelijke vleugel chique voor de dag te komen met de donkergroene kleur.



SP-473-F – 409.284 euro

Hij is daar niet de enige in, want er is zeker nog een donkergroen exemplaar op gele platen te spotten.



RT-290-R – 409.793 euro

De topper van dit lijstje tikt bijna de 410.000 euro aan. Het uiterlijk lijkt in het eerste opzicht niet heel anders met eerdere voorbeelden. Grijs met, jawel, gouden velgen.