Betaal een klein vermogen voor deze nieuwe E46 330Ci

Steeds vaker zien we fantastisch bewaarde youngtimers opduiken voor bizarre bedragen. Het meest gestoorde voorbeeld hiervan is deze Toyota Supra, die enkele weken geleden opdook voor ruim een ton, verkocht werd en vervolgens terechtkwam bij een dealer, die er op zijn beurt doodleuk viermaal zoveel voor besloot te vragen. De eigenaar van deze schijnbaar hagelnieuwe 330Ci is overduidelijk niet zo’n geldwolf als de dealer in kwestie.

De zilvergrijze E46 wordt momenteel namelijk te koop aangeboden op de website van Hemmings en kost “slechts” 29.999 dollar. In vergelijking met de gestoorde “deals” die we de laatste tijd hebben gezien is dat, tot op zekere hoogte, een koopje.

Natuurlijk is het van de gekken om een dergelijke prijs te betalen voor een inmiddels 18 jaar oude 3 Serie, maar dat gezegd hebbende verkeert het apparaat in zeer fatsoenlijke staat. Hoewel de verkoper niet bijzonder veel foto’s van het exterieur heeft gemaakt (deze kan hij eventueel wel opsturen), kunnen we aan de hand van het interieur, waar prachtig rood leer te vinden is, zien dat het absoluut een fijn exemplaar betreft. Reken daarbij dat hij omgerekend slechts 1.374 kilometer achter de rug heeft, en de deal klinkt ineens zo onaantrekkelijk niet meer.

Overigens vertelt de eigenaar ook dat hij zijn auto altijd netjes heeft gestart om ervoor te zorgen dat de motor, een 228 pk sterke zescilinder, fatsoenlijk blijft lopen. Wel zonde is het feit dat het hier geen puristenexemplaar betreft, aangezien de auto is voorzien van een automatische in plaats van een handgeschakelde versnellingsbak.

