Eerste Gooding-veiling van het jaar goed voor 48 miljoen

Een nieuw jaar betekent nieuwe kansen om met geld te smijten.

Afgelopen weekend vond de eerste grote autoveiling van het jaar plaats. Georganiseerd door Gooding & Company in Scottsdale, Arizona. Mannen en vrouwen met gevulde zakken waren weer aanwezig om die ene bijzondere Ferrari of die ene exclusieve Porsche op de kop te tikken. De tendens van voorgaande jaren is nog steeds actueel. Ferrari’s zijn de bom en overheersen de top 10 met meeste opbrengsten.

In totaal was de Gooding-veiling goed voor een opbrengst van maar liefst 48 miljoen dollar. Op één auto na, bestaat de top 10 uit miljoenenauto’s. Ferrari was hofleveranciers. De Italiaanse autofabrikant vertegenwoordigt zes plaatsen in de top 10. Opvallend vullen slechts twee andere merken, Mercedes en Shelby, de rest van het lijstje.

Klapper van de veiling was de Ferrari 250 GT SWB Berlinetta uit 1963. De klassieker was goed voor een opbrengst van bijna 7,6 miljoen dollar. 85 procent van de aangeboden auto’s werden verkocht. Er werden 124 auto’s aangeboden. 105 krijgen een nieuwe eigenaar. De gemiddelde opbrengst ligt op 459.417 dollar per auto. De eerstvolgende grote veiling van Gooding staat gepland voor maart. Die veiling zal plaatsvinden in Amelia Island, Florida. Hier zullen onder meer de Porsches van WhatsApp-oprichter Jan Koum een nieuw baasje zoeken.

10. 1965 Shelby 289 Cobra – $912.500



9. 1957 Mercedes-Benz 300 SL Roadster – $1.006.000



8. 1964 Shelby 289 Cobra – $1.050.000



7. 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing – $1.435.000



6. 1963 Ferrari 250 GT Lusso – $1.902.500



5. 1952 Ferrari 212 Europa Cabriolet – $1.930.000



4. 1984 Ferrari 288 GTO – $2.507.500



3. 1953 Ferrari 250 MM Spider Series II – $5.395.000



2. 1958 Ferrari 250 GT Tour de France Berlinetta – $5.890.000



1. 1963 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta – $7.595.000