Volkswagen Arteon: rijtest en video

We gingen op stap met de nieuwe Volkswagen Arteon.

[ Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER! ]

Toen afgelopen voorjaar in Genève door Volkswagen het doek van de Arteon getrokken werd, was ik oprecht verrast. Het was lang geleden dat ik zo’n fraai getekende auto uit Wolfsburg had zien komen. De Arteon moest meer worden dan alleen een fraaie Passat, zo vertelden de mensen van Volkswagen me. Dat geloven we, maar het kan ook marketingpraat zijn. Gevalletje “eerst zien, dan geloven” en dat moment is nu aangebroken.

Qua uiterlijk valt de auto in ieder geval ook nu, in daglicht en productiespecificatie, niet tegen. De Arteon oogt prima in zwart of grijs, maar het optionele Kurkuma Gelb maakt er écht een blikvanger van. De horizontale lijnen in de neus geven de auto een breed voorkomen, de rand tussen de koplampen in carrosseriekleur verzorgt een lekker boze blik. De achterpartij is bijzonder clean, waarbij de langwerpige lampen in het oog springen. Het profiel is ook lekker, de aflopende daklijn staat de Arteon goed. In combinatie met alle contrasterende zwarte onderdelen van het R-Line pakket en de optionele 20 inch wielen staat er een dikke verschijning voor je neus. Ja, met dat exterieur zit het wel goed. Dat de Arteon groter lijkt is ook niet vreemd overigens, er is namelijk vijf centimeter meer wielbasis ten opzichte van de Passat. Die ruimte komt eigenlijk volledig ten goede aan de beenruimte van de achterpassagiers. Tijd om het interieur te checken dus.

We beginnen op de achterbank: inderdaad ruimte genoeg. Ik kan ruimschoots achter mijzelf zitten. Zelfs achter de stoel van de veel langere cameraman kan ik zonder problemen plaatsnemen. Hoofdruimte is er door de aflopende daklijn misschien net iets minder dan in een reguliere Passat, ik raak het dak nét niet. Voorin vinden we veel vertrouwde Passat invloeden. Sterker nog, ik heb moeite überhaupt verschillen te ontdekken. Geen ramp overigens, het Passat-interieur ziet er keurig uit. Alleen dat ronde klokje dat de horizontale lijnen van de ventilatieroosters onderbreekt, blijf ik zonde vinden. Voor mijn neus een Active Info Display, dat inbegrepen zit in de immer populaire Business-pakketen van Volkswagen.

Het infotainmentsysteem is ook vertrouwd Volkswagen. Er zijn wat mogelijkheden om zaken met handgebaren te bedienen, maar die mogelijkheden zijn zeer beperkt en in de praktijk zul je die waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Verder werkt alles prima. Mooi blijft dat het scherm zoveel als mogelijk gebruikt wordt om je informatie te verschaffen en dat de bediening pas geactiveerd wordt als je met je vingers in de buurt van het touchscreen komt. Omdat we de R-Line hebben zijn onze stoelen overigens bekleed met een soort carbon-look leder, wat ik persoonlijk een fraaie touch vindt.





De motorisering van de Volkswagen Arteon begint bij 150 pk voor zowel de diesels als de benzinevarianten. Alle diesels zijn 2.0 TDI’s, in 150, 190 en 240 pk. De 150 pk TSI is de nieuwe vierpitter 1.5 van Volkswagen, maar die is niet direct leverbaar. Wel direct leverbaar zijn de 2.0 varianten met 190 en 280 pk. De zeventraps DSG en 4motion vierwielaandrijving zijn standaard bij deze motor, net als in de zwaarste diesel. De overige varianten kunnen ook met handbak geleverd worden en met voorwielaandrijving. Wij hebben de 280 pk TSI bij ons, die tevens goed is voor een koppel van 350 Nm. Daardoor kunnen we in 5,6 seconden de 100 kilometer per uur bereiken, mits we gebruik maken van de launchcontrol. De topsnelheid is begrensd op 250 kilometer per uur.

En dat blok stelt niet teleur. De 280 pk voelen goed en hoewel we weten dat het geluid uit de speakers komt: in de Sport-modus klinkt de Arteon gewoon lekker. De combinatie met de DSG werkt ook prima. Of het komt doordat ik vaker met die bakken rijd, of doordat ze gewoon beter worden: we worden steeds betere vrienden. Het onderstel is in grote lijnen wel gelijk met de Passat, maar er zijn wel wat zaken herzien. Zo zijn er andere schokbrekers die er middels grotere ventielen voor moeten zorgen dat ze sneller en soepeler reageren op oneffenheden. Die heeft Volkswagen specifiek ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de auto op 20 inch lichtmetaal geleverd kon worden, zonder dat dit oncomfortabel wordt. Mission accomplished, we hebben echt niet het idee met zulke enorme wielen en bijbehorende platte bandjes onderweg te zijn. Kudos voor de onderstel-ingenieurs dus.

Sturen doet de Arteon ook prima. Niks speciaals, geen sportwagengevoel of buitenaardse precisie, maar wel voorspelbaar, degelijk, gewoon goed. De Arteon voelt overall net even wat volwassener op de weg dan een Passat, maar is prima te plaatsen en gedraagt zich voorspelbaar. Onze testauto is uitgerust met Dynamic Chassis Control, dat variabele onderstelinstellingen kent voor comfortabel, sportief, of neutraal rijgedrag. De Sport-stand was op écht slecht asfalt soms wat dribbelig, maar over het algemeen houdt het onderstel zich prima. De auto is niet uitgesproken sportiever, eerder volwassen. Vraag is echter hoe lang we dit soort zaken nog gaan benoemen in rijtesten, want ook Volkswagen maakt stappen richting autonoom rijden, met bijbehorende nieuwe veiligheidsvoorzieningen.

Zo is er Cruise Control die op basis van GPS-signalen weet waar je bent en hoe hard je mag rijden. Zet je deze aan buiten de bebouwde kom (in Duitsland dus op 100 kilometer per uur) dan weet de auto al als je zo een dorp in gaat rijden en remt hij vast bij. Rijd je het dorp uit? Dan versnel je automatisch weer. Uiteraard allemaal zonder bij je voorliggers naar binnen te rijden. Het zou ook met bijvoorbeeld rotondes moeten werken, maar dat resulteerde bij ons in serieus sportief weggedrag omdat de auto niet afremde.

De Lane Keep Assistent kan bovendien je auto helpen op de rijbaan te houden, maar je moet wel met regelmaat aan het stuur zitten om te zorgen dat hij dat blijft doen. Doe je dat niet, dan treden de veiligheidssystemen in werking. Eerst krijg je geluidssignalen om je aandacht te trekken, maar als dat niet werkt komt er een kleine remingreep en hardere geluidssignalen. Reageer je dan nog niet, dan kan de Arteon zichzelf zelfstandig stilzetten aan de kant van de weg.

De vraag is wat Volkswagen met deze auto voor ogen heeft. De enige logische concurrenten zitten eigenlijk in het “premium” gamma: de Audi A5 Sportback en BMW 4 Gran Coupé zijn de eersten die ons te binnen schieten. Maar de Arteon zit daar qua pricing echt een stukje onder: de 1.5 instapper gaat onder de €40.000 euro kosten, de 280 pk TSI die wij bij ons hebben begint bij €57.750 euro. En daarmee begeeft de Arteon zich een beetje in een niemandsland. Wat wil Volkswagen dan? Wij gokken op het wegsnoepen van klanten bij eerder genoemde premium merken. Dat hebben ze eerder geprobeerd met de Phaeton, maar dat was misschien iets te hoog gegrepen. In dit geval zie ik meer kans van slagen voor Volkswagen en ik zou het niet erg vinden: de Arteon is een fraaie auto die ik graag in ons straatbeeld zou zien verschijnen.

De Arteon is alles bij elkaar een geslaagde auto te noemen. Natuurlijk kun je zuur doen en zeggen dat het gewoon een opgeleukte, dure Passat is. Maar daarmee doe je deze auto echt een beetje tekort. De Arteon geeft je namelijk het gevoel dat je met iets speciaals onderweg bent en hoe vaak ik ook in een Passat stap: datzelfde gevoel zal ik daarin nooit krijgen. Filmpje!