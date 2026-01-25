Zeldzame Superamerica voor het eerst in jaren weer gespot

Een onverwachte spot in januari! #SpotvandeWeek

Zeldzame Ferrari’s, je ziet ze niet vaak. Nogal wiedes, want ze zijn zeldzaam. Maar dat is niet het enige, het zijn vaak ook auto’s waar niet of nauwelijks mee gereden wordt. Daarom is het een aangename verrassing als je opeens een Ferrari Superamerica langs de straat geparkeerd ziet op een winterse dag. Dit overkwam @458lover in Den Haag.

Superamerica

De Superamerica draagt officieel niet de naam 575, maar het is in principe een targaversie van de Ferrari 575M Maranello. De 550 had eerder al een cabrioversie gekregen in de vorm van de Barchetta, dus de Superamerica is de tweede cabrio op basis van dit platform.

De Superamerica was een stuk praktischer dan de Barchetta. De Barchetta had alleen een waardeloos nooddakje, wat je met de hand moest plaatsen. Ook mocht je er niet harder mee dan 113 km/u. Dat is bij de Superamerica een stuk beter geregeld: je drukt op een knop en 10 seconden later is het dak open. Bovendien oogt de Superamerica met het dak dicht een stuk fraaier dan de Barchetta. Het oog wil natuurlijk ook wat.

Unieke dakconstructie

De Superamerica heeft een unieke dakconstructie. Het dak verdwijnt niet in de kofferbak, zoals we gewend zijn van cabrio’s, maar kantelt 180 graden naar achteren. Vervolgens blijft het dak gewoon óp de kofferbak liggen, in plaats van erin. Deze methode is even simpel als doeltreffend, en je hoeft geen bagageruimte op te offeren.

Nog een bijzondere eigenschap van het dak is het zogenaamde elektrochromische glas. Dit betekent dat je de mate waarin het dak het licht doorlaat kunt instellen. Tegenwoordig zit dit op meer auto’s, maar destijds – we praten over 20 jaar geleden – was dat volstrekt uniek.

5,7 liter V12

De 5,7 liter V12 kreeg voor de gelegenheid ook iets meer vermogen gekregen. De Superamerica heeft 540 pk, in plaats van de 515 pk die de 575M standaard leverde. Geen enorm verschil, maar toch mooi meegenomen.

De Ferrari Superamerica is gebouwd in een oplage van 559 stuks. Als onze telling klopt staan er momenteel 7 op Nederlands kenteken. Een aantal daarvan heeft een apk die al jaren verlopen is, dus die zul je niet vaak meer tegenkomen. Kortom: een Superamerica is een extreem zeldzame verschijning in Nederland. Dit specifieke exemplaar was ook al sinds 2017 niet meer gespot.

Meer dan genoeg reden om deze spot uit te roepen tot Autoblog Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

