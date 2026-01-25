“Facelift” Volkswagen ID.4 gaat herkenbare naam afstoffen

Er komt een flink vernieuwde Volkswagen ID.4 aan en misschien wel de grootste verandering is de naam.

Volkswagen beweerde toen de ID.3 onthuld werd in 2019 (dit jaar zeven jaar geleden trouwens) dat de 3 niet alleen de plaatsing in het segment aangeeft. Nee, het staat ook voor de derde grote doorbraak na Kever en Golf. Die keutel werd ietwat ingetrokken. Over de ID.3 is genoeg gezegd en vrijwel alles is waar, maar feit is wel dat ‘ie als elektrische middenklasser van Volkswagen prima scoorde. Alleen hij had moeite om te dienen als opvolger voor de Golf om twee redenen. Dat de Golf nog goed scoorde en dat zijn broer het op bepaalde fronten veel beter deed.

Volkswagen ID.4

Want de Volkswagen ID.4 biedt alle lol die de ID.3 biedt, maar dan voor het hele gezin. De crossover-verschijningsvorm is gewoon waar de wereld meer om vraagt in deze moderne tijd. Wederom, is de ID.4 de beste EV ooit gemaakt? Nee. Maar voor mensen die een elektrische Volkswagen zochten was hij voldoende. Ook de ID.4 scoorde dus, deels omdat in tegenstelling tot de ID.3 deze ook in de VS werd verkocht.

Nieuwe naam

Wat niet scoort bij Volkswagen: die namen. ID.3 met daarnaast ID.4, een coupéversie genaamd ID.5, met op de plek van een elektrische Passat de ID.7. De elektrische instappers zouden ID.1 en ID.2 worden. Duidelijk, maar als er iemand momenteel sterke namen heeft is het Volkswagen wel. Oké, we weten niet hoe houdbaar namen als Taigo en Tayron zijn, maar denk aan namen als Polo, Golf, Passat en eentje die voor de vernieuwde ID.4 belangrijk wordt. Tiguan.

Volkswagen ID. Tiguan

IG Metall, de vakbond voor Duitse industriearbeiders, bevestigt namelijk dat de productielijn in Emden binnenkort gaat beginnen aan de Volkswagen ID. Tiguan. Dit gaat hand in hand met een vernieuwing die de ID.4 binnenkort gaat meemaken waar ook gedag wordt gezegd tegen de ID.5. Het wordt een grondige vernieuwing, maar platformtechnisch meer een uitgebreide facelift. Het blijft dus herkenbaar een ID.4, maar met ID. Tiguan op de bips. Geen gigantische verassing gezien de StaVaZa van de ‘genummerde’ ID-modellen, want namen als ID. Polo, ID. Cross en later ID. Golf moeten onderstrepen dat Volkswagen hun namen goed wil gebruiken.

Bij die modellen wordt echter gewacht tot het model volledig wordt afgelost door iets nieuws, maar bij de ID.4 gaat het zoals gezegd om een flinke facelift. Toch is alles relatief, want hij krijgt wel het geüpdatete MEB+-platform, evenals styling die hem dichter bij de niet-elektrische Tiguan moet brengen. Ook dat hoort bij de namenstrategie, de kloof tussen EV en ICE dichten. (via Automobilwoche)