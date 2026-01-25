Dit zijn 10 tergend langzame auto’s die je anno 2026 kunt kopen

We zetten de langzaamste auto’s van 2026 op een rij.
Fiat lanceerde onlangs de ‘nieuwe’ 500 met verbrandingsmotor. Misschien zijn we teveel verwend met elektrische auto’s, maar we schrokken een beetje hoe traag deze auto is. 0 tot 100 km/u in 16,7 seconden… Dat bracht ons bij de vraag: wat zijn nu eigenlijk de langzaamste auto’s die anno 2026 in de prijslijst staan?
We zullen alvast verklappen: de Fiat 500 is niet de langzaamste. We nemen de top 10 traagste auto’s met jullie door, te beginnen met de nummer 10.
10. Dacia Spring
12,3 seconden
Ja, dat lees je goed: de Dacia Spring staat slechts op nummer 10. Dit was altijd de langzaamste auto, met zijn 44 pk. De Spring heeft nu echter een upgrade gehad naar 70 pk. De auto knalt nu in 12,3 seconden van 0 naar 100. En als je voor de versie met 100 pk kiest zelfs in 9,6 seconden. Je zou het bijna een sleeper kunnen noemen.
9. Leapmotor T03
12,7 seconden
De Leapmotor T03 heeft meer vermogen dan de Dacia (95 pk), maar dat vertaalt zich niet naar snellere sprinttijden. De T03 doet 12,7 seconden over de sprint van 0 naar 100, 4 tienden langzamer dan de Spring.
8. Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid AllGrip
13,6 seconden
De Suzuki Swift is een echte prijspakker, dus je moet niet rekenen op spetterende prestaties. Die krijg je dan ook niet: de 1.2 Smart Hybrid gaat standaard in 12,5 seconden van 0 naar 100. Er is echter ook nog een versie met vierwielaandrijving (de AllGrip) en die is nog een stukje trager. Deze doet 13,6 seconden over de sprint. De vierwielaandrijving gaat dan ook niet gepaard met extra vermogen. Dat is in alle gevallen 81 pk.
7. Citroën ë-C3 Aircross 113 pk
13,6 seconden
Crossovers hebben meestal wat extra power om te compenseren voor het gewicht, maar bij de ë-C3 Aircross is dat niet voldoende. 113 pk en 125 Nm zijn niet genoeg om de Aircross enigszins vlot van zijn plek te krijgen. Je bent 13,6 seconden bezig om de 100 km/u aan te tikken. Daarmee is het de langzaamste elektrische auto die je anno 2026 kunt kopen.
6. Fiat Pandina
14,7 seconden
Je hebt het misschien gemist, maar de Panda heet tegenwoordig Pandina. Ondanks de nieuwe naam is dit gewoon een stokoud model. Deze generatie is namelijk al 15 jaar op de markt. Het is dan ook niet bepaald een sprintkanon. Met zijn 70 pk doet de Pandina er 14,7 seconden over om de 100 km/u aan te tikken.
5. Volkswagen Polo 1.0 MPI
15,6 seconden
Volkswagen heeft ook nog een hele trage Polo in de prijslijst staan: de 1.0 MPI. Deze heeft 80 pk en maar 93 Nm koppel. Daardoor duurt 0-100 km/u 15,6 seconden. Overigens heb je voor slechts €2.000 extra de 1.0 TSI, die bijna dubbel zoveel koppel heeft. Die is dan ook een stuk vlotter: met de TSI zit je in 10,8 seconden op de 100 km/u.
4. Fiat 500 Hybrid
16,2 seconden
Daar is ‘ie dan: de auto die de aanleiding vormde voor dit artikel. Met een acceleratie van 0 naar 100 in 16,2 seconden is de 500 Hybrid slechts goed voor een vierde plek. Het kan dus erger, maar vlot is anders. Let wel: je betaalt €24.999 voor deze auto. Voor dat bedrag krijg je ook geen volwaardige hybride, maar gewoon een simpele mild hybrid met driepitter.
3. Dacia Sandero SCe
16,7 seconden
Zoals gezegd kan de Spring niet meer tot de langzaamste auto’s worden gerekend, maar Dacia is alsnog vertegenwoordigd in de top 3. De instapversie van de Sandero is namelijk nog steeds heel traag. 65 pk en 95 Nm in een B-segmenter houdt natuurlijk niet over. Daarmee neemt een sprintje naar de 100 km/u 16,7 seconden in beslag. Je krijgt niet veel, maar eerlijk is eerlijk: de Sandero kost ook niet veel. De vanafprijs is €19.900, wat tegenwoordig A-segmentgeld is.
2. Kia Picanto 1.0 GDi (automaat)
17,2 seconden
De tijd dat een automaat trager was dan een handbak leek voorbij, maar niet bij Kia. De 68 pk sterke Picanto is met handbak al geen snelle jongen, maar de automaat is helemaal niet vooruit te fikken. Deze doet 17,2 seconden over 0-100. Dat is een volle 2,5 seconde langzamer dan de handbak.
1. Hyundai i10 1.0 GDi (automaat)
18,4 seconden
Kan het nog trager dan een Picanto met automaat? Jazeker, daarvoor moet je bij het Hyundai-broertje zijn. Met dezelfde aandrijflijn is de i10 nog eens 1,2 seconden langzamer. Het duurt maar liefst 18,4 seconden voordat je vanuit stilstand de 100 km/u hebt bereikt. Om met Rob Geus te spreken: man, man, man. Daarmee verlies je gewoon een stoplichtsprintje van een 25 jaar oude Volkswagen Lupo…
Tot zover de langzaamste auto’s van 2026. Rest nog de vraag: is het erg dat deze auto’s zo traag zijn? Aan de ene kant niet, want je koopt geen Kia Picanto of Dacia Sandero om mee te sprinten. Maar sommige auto’s uit dit lijstje zijn gewoon gevaarlijk langzaam. Terwijl al deze auto’s minstens 20 mille kosten. Dan mag je toch iets meer verwachten.
Reacties
bevano zegt
– Edit: dank u, is inmiddels gefixt –
HZW zegt
Ja, die 500 is natuurlijk zinloos met nog maar 65 pk waar de Pandina nog 70 pk heeft, terwijl de 500 vermoedelijk ook nog zwaarder is.
Had er een tammere versie van de 3T versie in gehangen, met Mild Hybrid toevoeging.
De vraag is of de brandstof 500 versie überhaupt gaat verkopen met zo’n dramatische motor, je koop voor dat geld 2e hand toch een veel betere auto, die al een goed deel van zijn waarde verloren heeft.
kniesoor zegt
M’n (inmiddels ex-)Astra G met 1,6 liter 8-kleppertje met automaat deed er volgens het boekje ook een seconde of 15,5 over. Het vergt een beetje anticiperen, maar dan kan je er prima mee mee in het hedendaagse verkeer.
erwingrunn zegt
Geen wonder dat Fiat de maximum snelheid naar 118 km/u wil hebben.
Eer je die snelheid hebt gehaald ben je al een uur verder….
Johanneke zegt
Die laatsten worden echt gevaarlijk met invoegen, zeker omdat je weet dat de meeste mensen te dom zijn om terug te schakelen naar de 2 of 3 voor het daadwerkelijk volledige vermogen.
a_buis zegt
Wellicht biedt de “kickdown” nog enig soelaas
anthwan zegt
Zeg chef, hoe denk je dat ze die test doen? half gas?
+ daar komt nog bij dat de meeste bejaarden die zo’n ding kopen niet eens de kracht hebben om ‘m door te trappen maar de “kickdown”.
a_buis zegt
De kickdown was bedoeld voor het invoegen van bejaarden die niet terugschakelen
rogerzz zegt
Ik denk dat het probleem zit in het feit dat diegene die de test doen, sneller zijn dan de bejaarden en op andere momenten schakelen.
Ooit heb ik ook, zo’n 10 jaar geleden, 1 week in een i10 of wat dan ook moeten rijden. Best bizar dat het echt spannend is om in te moeten voegen, de 100 halen is best wel een puzzel met invoegen op het goede moment; want je wil niet afremmen en je kunt niet sneller accelereren.
ghengiskhan zegt
Ha! Mijn klassieke Panda 4×4 is nog veel langzamer. Zeker als je ‘m op methaan laat lopen. Dan is er geen sprake van acceleratie, hooguit langzaam oprapen van stukjes snelheid.
Specht zegt
Met een dergelijke auto kom je dus altijd te laat op je afspraak…
erwingrunn zegt
Als je te laat bent, moet je eerder vertrekken.
Aldus een groot filosoof :)
spidermann zegt
Doet mij terugdenken aan de auto waarin ik autolessen kreeg: een Opel Ascona B diesel uit ca 1980 met 58 pk. Van 0-100 > 20 seconden en v-max ca 130 km/h.