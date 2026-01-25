Dit zijn 10 tergend langzame auto’s die je anno 2026 kunt kopen

We zetten de langzaamste auto’s van 2026 op een rij.

Fiat lanceerde onlangs de ‘nieuwe’ 500 met verbrandingsmotor. Misschien zijn we teveel verwend met elektrische auto’s, maar we schrokken een beetje hoe traag deze auto is. 0 tot 100 km/u in 16,7 seconden… Dat bracht ons bij de vraag: wat zijn nu eigenlijk de langzaamste auto’s die anno 2026 in de prijslijst staan?

We zullen alvast verklappen: de Fiat 500 is niet de langzaamste. We nemen de top 10 traagste auto’s met jullie door, te beginnen met de nummer 10.

10. Dacia Spring

12,3 seconden

Ja, dat lees je goed: de Dacia Spring staat slechts op nummer 10. Dit was altijd de langzaamste auto, met zijn 44 pk. De Spring heeft nu echter een upgrade gehad naar 70 pk. De auto knalt nu in 12,3 seconden van 0 naar 100. En als je voor de versie met 100 pk kiest zelfs in 9,6 seconden. Je zou het bijna een sleeper kunnen noemen.

9. Leapmotor T03

12,7 seconden

De Leapmotor T03 heeft meer vermogen dan de Dacia (95 pk), maar dat vertaalt zich niet naar snellere sprinttijden. De T03 doet 12,7 seconden over de sprint van 0 naar 100, 4 tienden langzamer dan de Spring.

8. Suzuki Swift 1.2 Smart Hybrid AllGrip

13,6 seconden

De Suzuki Swift is een echte prijspakker, dus je moet niet rekenen op spetterende prestaties. Die krijg je dan ook niet: de 1.2 Smart Hybrid gaat standaard in 12,5 seconden van 0 naar 100. Er is echter ook nog een versie met vierwielaandrijving (de AllGrip) en die is nog een stukje trager. Deze doet 13,6 seconden over de sprint. De vierwielaandrijving gaat dan ook niet gepaard met extra vermogen. Dat is in alle gevallen 81 pk.

7. Citroën ë-C3 Aircross 113 pk

13,6 seconden

Crossovers hebben meestal wat extra power om te compenseren voor het gewicht, maar bij de ë-C3 Aircross is dat niet voldoende. 113 pk en 125 Nm zijn niet genoeg om de Aircross enigszins vlot van zijn plek te krijgen. Je bent 13,6 seconden bezig om de 100 km/u aan te tikken. Daarmee is het de langzaamste elektrische auto die je anno 2026 kunt kopen.

6. Fiat Pandina

14,7 seconden

Je hebt het misschien gemist, maar de Panda heet tegenwoordig Pandina. Ondanks de nieuwe naam is dit gewoon een stokoud model. Deze generatie is namelijk al 15 jaar op de markt. Het is dan ook niet bepaald een sprintkanon. Met zijn 70 pk doet de Pandina er 14,7 seconden over om de 100 km/u aan te tikken.

5. Volkswagen Polo 1.0 MPI

15,6 seconden

Volkswagen heeft ook nog een hele trage Polo in de prijslijst staan: de 1.0 MPI. Deze heeft 80 pk en maar 93 Nm koppel. Daardoor duurt 0-100 km/u 15,6 seconden. Overigens heb je voor slechts €2.000 extra de 1.0 TSI, die bijna dubbel zoveel koppel heeft. Die is dan ook een stuk vlotter: met de TSI zit je in 10,8 seconden op de 100 km/u.

4. Fiat 500 Hybrid

16,2 seconden

Daar is ‘ie dan: de auto die de aanleiding vormde voor dit artikel. Met een acceleratie van 0 naar 100 in 16,2 seconden is de 500 Hybrid slechts goed voor een vierde plek. Het kan dus erger, maar vlot is anders. Let wel: je betaalt €24.999 voor deze auto. Voor dat bedrag krijg je ook geen volwaardige hybride, maar gewoon een simpele mild hybrid met driepitter.

3. Dacia Sandero SCe

16,7 seconden

Zoals gezegd kan de Spring niet meer tot de langzaamste auto’s worden gerekend, maar Dacia is alsnog vertegenwoordigd in de top 3. De instapversie van de Sandero is namelijk nog steeds heel traag. 65 pk en 95 Nm in een B-segmenter houdt natuurlijk niet over. Daarmee neemt een sprintje naar de 100 km/u 16,7 seconden in beslag. Je krijgt niet veel, maar eerlijk is eerlijk: de Sandero kost ook niet veel. De vanafprijs is €19.900, wat tegenwoordig A-segmentgeld is.

2. Kia Picanto 1.0 GDi (automaat)

17,2 seconden

De tijd dat een automaat trager was dan een handbak leek voorbij, maar niet bij Kia. De 68 pk sterke Picanto is met handbak al geen snelle jongen, maar de automaat is helemaal niet vooruit te fikken. Deze doet 17,2 seconden over 0-100. Dat is een volle 2,5 seconde langzamer dan de handbak.

1. Hyundai i10 1.0 GDi (automaat)

18,4 seconden

Kan het nog trager dan een Picanto met automaat? Jazeker, daarvoor moet je bij het Hyundai-broertje zijn. Met dezelfde aandrijflijn is de i10 nog eens 1,2 seconden langzamer. Het duurt maar liefst 18,4 seconden voordat je vanuit stilstand de 100 km/u hebt bereikt. Om met Rob Geus te spreken: man, man, man. Daarmee verlies je gewoon een stoplichtsprintje van een 25 jaar oude Volkswagen Lupo…

Tot zover de langzaamste auto’s van 2026. Rest nog de vraag: is het erg dat deze auto’s zo traag zijn? Aan de ene kant niet, want je koopt geen Kia Picanto of Dacia Sandero om mee te sprinten. Maar sommige auto’s uit dit lijstje zijn gewoon gevaarlijk langzaam. Terwijl al deze auto’s minstens 20 mille kosten. Dan mag je toch iets meer verwachten.