Domeinen biedt aan: Audi RS 6 Avant met een beetje tuning

Voor potentieel een relatief prikkie een Audi RS 6 Avant met welbekende tuning bezitten: dan moet je Domeinen in de gaten houden.

Wie het breed heeft, laat het breed hangen. Zo’n Audi RS 6 Avant koop je echt niet met Monopoly-geld. Tenminste, op papier. Soms eindigt zelfs een dikke sjaak van een RS 6 bij Domeinen Roerende Zaken en daar komt ‘ie echt niet vanwege een snelheidsboete van 10 km/u.

Mansory Audi RS 6 bij Domeinen

Vandaar dat Domeinen RZ nu een hele dikke Audi RS 6 aan te bieden heeft: de Mansory-versie. De configuratie lijkt op de Final Edition van een paar weken geleden, maar dat zit ‘m vooral in de kleurencombinatie. Vaak wordt Mansory-spul naderhand toegevoegd aan een ‘normale’ versie van de auto, zodat je alles zelf voor het kiezen hebt. Er is gekozen voor zwart met koolstofvezel motorkap en Stimorol-kleurig interieur, met kleine accenten en remklauwen op het exterieur ook in die kleur.

De Audi RS 6 door Mansory is verder voorzien van onderdelen die herkenbaar zijn voor de tuner. Extra koolstofvezel onderdelen die normaliter goed zijn voor de aerodynamica, grotere spoiler, dikke velgen en een nog uitgesprokenere diffusor. Bijna zonde om dan voor zwart te kiezen, maar goed, het blauwe geeft dus een contrast.

Onder de kap ligt uiteraard de 4.0 liter V8 met twee turbo’s, normaliter goed voor 600 pk. Mansory biedt drie tuning-stages aan waarvan niet bekend is welke er heeft plaatsgevonden bij deze RS 6. De eerste toename is chiptuning: 664 pk en 935 Nm, terwijl Stage 2 je al 780 pk en 1.000 Nm geeft dankzij een upgrade voor de uitlaat, turbo’s en het luchtfilter. Stage 3 is de heftigste en bevat een hele waslijst aan serieuze upgrades, die dan ook een serieus vermogen van 1.000 pk en 1.250 Nm opleveren. Wat ons betreft ziet de motorruimte er te ‘standaard’ uit voor die heftigste upgrade, dus het zal een Stage 1 of 2 zijn. Nog steeds niks te klagen.

Het exemplaar van de Audi RS 6 Avant Mansory bij Domeinen in kwestie heeft 12.997 kilometer gelopen, ondanks een bouwjaar van 2021. Wanneer de Mansory-uitbreiding is toegevoegd is niet bekend, maar het ziet er nog vers uit. Sterker nog: op de instaplijsten mag je zelf het bevredigende blauwe beschermplastic er nog af trekken. Voor welk bedrag er met de hamer geslagen gaat worden is nog niet bekend, wel dat de biedingen starten vanaf 10 euro. Wellicht dus de prijspakkerrrr van de week. Neem snel een kijkje bij de veiling van Domeinen.

Met dank aan Willem voor de tip!