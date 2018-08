Tesla Model 3 afgeleverd met opmerkelijke fout

Je zou denken dat ze nu toch wel beter opletten in Californië.

Het gaat nog niet grandioos met de afleveringen van de nieuwe Model 3. Kwam eerst een verloren achterbumper in het nieuws, is het vandaag een Model 3 met een kleurafwijking. De klant had zijn exemplaar in het wit besteld met een wit interieur.

De auto kwam inderdaad in het wit, maar slechts deels met een wit interieur. Één deurpaneel in het interieur was namelijk bruin. Hoe dit door de kwaliteitscontrole heeft kunnen komen is onduidelijk. Je zou immers zeggen dat dit wel zou opvallen. De klant was het in elk geval wél opgevallen. Op Twitter werd deze foto gedeeld, met een oproepje voor de pers. Met de deuren open is te zien dat de ene kant wel keurig wit is en de andere kant donkerbruin.

Het gaat hier om de duurdere Tesla Model 3 Performance met een prijskaartje van 78.000 dollar. Of het nu een Tesla, een BMW of een Mercedes betreft: dit is een serieuze kwaliteitsfout die niet voor mag komen. Naast het feit dat de Model 3 bij de fabriek wordt gecontroleerd, krijgt de auto ook een eindinspectie bij de levering. Niemand van Tesla had door dat er iets mis was met deze Model 3.