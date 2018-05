Aston Martin DB5 van James Bond onder de hamer

Deze gaat veel opleveren.

Scoor nu een auto van Spectre, want hoe ouder de Bond-film, hoe meer een auto lijkt op te leveren. In het geval van deze Aston Martin DB5 moeten we het nog zien, maar veilinghuis Bonhams verwacht een opbrengst tussen de 1.2 en 1.6 miljoen pond.

Het gaat hier om de DB5 uit de film GoldenEye (1995). De klassieker uit 1965 was de ster van de film, samen met acteur Pierce Brosnan die in de rol van James Bond kroop. Deze Aston Martin staat symbool voor een zeer bekende achtervolgingsscène. De scène waar de DB5 het moet opnemen tegen Xenia Onatopp in een Ferrari F355 in de bergen van Monaco.

De Aston Martin werd na filmopnamen gebruikt als promotievoertuig. Vervolgens ging de auto onder de hamer. De huidige eigenaar kocht de DB5 op een veiling. Dat was in 2001. Nu, 17 jaar later, mag de Brit naar een nieuwe eigenaar. De auto zal begin juli worden geveild in Englefield House, Berkshire. De veiling van Bonhams is onderdeel van het Goodwood Festival of Speed. (via Telegraph)