Koop deze bizarre Nissan Autech Zagato Stelvio AZ1

Hij heet Stelvio net als de SUV van Alfa Romeo. Maar het model heeft veel meer te maken met de Alfa Romeo SZ die erachter staat.

Zoals de naam al aangeeft, zijn de bizarre looks van deze Nissan de verantwoordelijkheid van de onvolprezen koetsenbouwer Zagato. Dit bastion van Italiaanse stijl en flair is verantwoordelijk voor enkele van de mooiste auto’s ter wereld en ook voor deze Nissan. Flauwe grappen daargelaten: ongeacht van wat je van de looks van deze Japanner vindt, is het sowieso iets speciaals. Het is een typisch staaltje late 80s/vroege 90s futuristisch design. Hij zou zo in de heroïsche film Demolition Man kunnen verschijnen.

In tegenstelling tot wat de titel van de advertentie doet vermoeden, is de auto géén Skyline. De basis wordt gevormd door de Infiniti M30 die in Japan ook wel door het leven ging als de Nissan Leopard. De auto is echter aangepakt door Autech en als die naam valt begint collega @willeme altijd zwaar te ademen. Ook lezers van zijn Skyline-special weten dan wel hoe laat het is: hier huist serieuze machinerie onder de kap.

In dit geval is dat een VG30DET, een familielid van de motor die Nissan destijds gebruikte voor haar Z-modellen. Mocht je je trouwens vuistdiep in de Nissans zitten maar je tegelijkertijd afvragen waar ‘DET’ in al die motorbenamingen voor staat, een bloemlezing:

D = Double (twin) cam

E = Electronic fuel injection

T = Turbo

Officieel levert de motor 280 pk, maar de echte ricer weet dat als een Japanse auto officeel 280 pk levert, dit in realiteit een beetje meer is. Zoals de Duitsers jarenlang en afspraak hadden om auto’s te limiteren op 250 kilometer per uur, hadden de Japanse fabrikanten een ongeschreven regel dat ze hun auto’s niet meer dan 280 pk meegaven.

Enfin, tot zover wat er onder de kap ligt, de olifant in de kamer wordt gevormd door wat er óp de kap zit. Het zal je namelijk al opgevallen zijn dat er twee bubbels opzitten. Als je nog beter kijkt valt je wellicht op dat er geen zijspiegels op de auto zitten. Of toch wel? Jazeker! De zijspiegels zitten verwerkt ín die bubbels. Gekke jongens die Japanners…en Italianen. Dit exemplaar heeft nog vrijwel niks gereden en staat te koop voor 49.900 Euro. Lijkt ons een koopje dus, of er nu 104 exemplaren van gemaakt zijn zoals de advertentie claimt, of 200 zoals wij eerder schreven.

Bedankt Arjen voor de tip!