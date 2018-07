Aston Martin maakt vliegende auto’s nóg onwerkelijker

Wie zich op zowel mentaal als financieel gebied verwant voelt met Iron Man, heeft misschien iets aan deze 'Valkyrie voor het luchtruim'.

Ken je die stoffige dozen boven op zolder? Die dozen waarin je allerlei rotzooi stopt om het ‘te bewaren voor later’, maar vervolgens compleet vergeet en een broeinest van zilvervisjes, boekluizen en mogelijk klopkevers laat worden? Duik voor de grap eens in één van die dozen en kijk of je er een oude, willekeurige sci-fi film uit tevoorschijn kunt toveren. Binnen enkele minuten zul je zien dat men al decennialang droomt van vliegende auto’s.

Hoewel we ogenschijnlijk dichterbij een realisatie van dit droombeeld lijken te komen, is er nog altijd geen reëel voorbeeld ter wereld gekomen. Zelfs oudhollandse trots verblindt niet en faalt te overtuigen dat de Pal-V ‘de toekomst’ is.

Aston Martin probeert het nu ook, met een concept dat ze de Volante Vision Concept noemen. Het project is een samenwerking tussen Cranfield University, Cranfield Aerospace Solutions, en de vliegtuigafdeling van Rolls-Royce, die niet door BMW in bezit is. Met hetzelfde zweverige verhaal wordt de auto ‘gelanceerd’.

“With the population in urban areas continuing to grow, congestion in towns and cities will become increasingly demanding. We need to look at alternative solutions to reduce congestion, cut pollution and improve mobility. Air travel will be a crucial part in the future of transportation, the Volante Vision Concept is the ultimate luxury mobility solution.” – Andy Palmer, CEO van Aston Martin