Zuid-Hollandse okkazieboer wordt Koninklijke Hofleverancier

Feestje!

Jubilea zijn, in mijn ogen, veelal een poppenkast. Dat gezegd hebbende zijn er wel degelijk jaarvieringen die ertoe doen. Vooral de halve en de volledige eeuwen springen tot de gedachten. Of het nu een persoon, schildpad of een bedrijf is, die 50-, 100- of 150-jarige levensjaren zijn reuze fijn om even bij stil te staan.

In de autobranche gebeurt het niet regelmatig dat bedrijven de magische grens van 100 jaar passeren. Niet vreemd, want in tegenstelling tot schildpadden, zijn gemotoriseerde voertuigen immers nog geen duizenden jaren onder ons. Daimler-Benz bijvoorbeeld, werd pas in 1926 opgericht en veranderde door de jaren heen in DaimlerChrysler (’98-07) en Daimler AG (’07–).

Op eigen bodem, hier in Nederland, gebeurt het logischerwijs nog minder dan op internationaal niveau. Hierom is het een memorabele gebeurtenis dat nota bene een occasiondealer deze mijlpaal aantikt. In dit geval hebben we te maken met Autobedrijf Van der Wal en Zonen, dat gevestigd is in het Zuid-Hollandse Langerak. De autogroothandel ziet jaarlijks 12.000 voertuigen komen en gaan. Van der Wal en Zonen voegt zich bij ongeveer 400 andere Hofleveranciers.

Het familiebedrijf werd in 1918 opgericht en kreeg recentelijk het predicaat Hofleverancier toegekend door de koning. Goed, Willem-Alexander was er zelf niet persoonlijk bij, maar de honneurs werden hoe dan ook gedaan door figuren van fatsoenlijk gestalten. Naast de Commissaris van de Koning was de burgemeester erbij om het wapenschild te onthullen, samen met de tweede en vierde generatie Van der Wal.

Nu is het overigens niet zo dat ieder bedrijf dat 100 jaar bestaat een bezoek van de Koning mag verwachten. Welnee, de ondernemers moeten van onbesproken gedrag zijn. Nobele burgers. Goede Samaritanen, liefst. Wie niet bekend is met het achtergrondverhaal, heeft voldoende bewijs aan de woorden van Peter van der Wal.

“In 1918 startte mijn opa Klaas in een klein schuurtje met wat fietsen en motoren. Zo’n 11 jaar later bouwde hij zijn eerste garage, van waaruit hij ook auto’s verkocht. In het begin gaf hij daar een gratis rijles bij.”

Als dat niet getuigt van net gedrag, dan weet ik het ook niet meer. Mocht opa Klaas zijn kinderen dezelfde etiquette hebben meegegeven, dan zal het inderdaad wel snor zitten met het bedrijf.