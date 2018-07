Renault: “Veel minder F1-races organiseren zou goed zijn”

Verontrustende berichten uit de F1-wereld.

In de loop der jaren is het aantal races op de jaarlijkse F1-kalender langzaam maar zeker gegroeid. Het allereerste F1 seizoen van 1950 bestreek nog maar zeven races. Eigenlijk waren het er zes, maar de Indy 500 telde destijds ook nog mee voor het F1-kampioenschap. In 1960 was het aantal races al gegroeid tot tien stuks en in ’70, ’80, ’90, ’00 en ’10 steeg het gestaag verder tot respectievelijk dertien, veertien, zestien, zeventien en negentien races. Enige tijd gold er een ‘zachte grens’ van twintig races om de werknemers van de teams niet te zwaar te belasten, maar de oplettende F1-volger weet dat er dit jaar 21 races op de kalender staan. Op de achtergrond pusht nieuwe F1 eigenaar Liberty Media om dit aantal op te rekken richting de 25 stuks.

De denkwijze hierachter is/lijkt logisch, zeker met het oog op het Amerikaanse adagium dat meer altijd beter is. Hoe meer races Liberty kan ‘verpatsen’ aan organisatoren en (TV-)zenders, hoe meer geld ze binnenkrijgen. Bovendien is het goed voor de exposure van de sport om vaak in het nieuws te zijn. Dat levert toch al snel weer wat extra eyeballs op en dat vertaalt zich ook weer in extra waarde.

Vers na de eerste Triple Header ooit in de sport, meent Cyril Abiteboul echter dat mínder misschien wel meer is. Tegenover Autosport zegt Cyril:

We need to be able to engage with fans but it has to remain something special. We are already way above what should be the figure for something special. We need to convey a message of pride, of motivation, of energy. With the calendar that we have now, the enthusiasm is not the same as when we were only traveling 15 times per year. If we don’t have that energy, it is going to be very difficult to convey that externally. It is almost becoming routine. It should not be a day-to-day job. We’ve tipped that balance, so we need to be extremely careful. I appreciate the reason why, commercially we need to grow the calendar, but as far as I’m concerned, I would be for a massive contraction of the sport.

Cyril is echter niet alleen salty dat hij nu een day-to-day job heeft, maar denkt ook dat minder races zelfs waarde zou toevoegen aan de sport:

Between 15 and 18 races would massively increase the value. If you were to go very aggressive and say 15 races, you have to tell the 21 races you have right now ‘Look guys there are going to be six of you that will be dropped: compete’. You completely reverse the pattern of the market. It would be very interesting to see the reaction.

In principe een interessante gedachtengang, echter klagen nu al veel organisatoren van races over de torenhoge kosten die het houden van een Grand Prix met zich meebrengen. Het is de vraag of dezelfde organisatoren nóg meer zouden willen betalen, zelfs als het animo voor afzonderlijke races vanwege een grotere schaarste aan races wat groter is.

Toch staat Abiteboul niet alleen. Vooral de teams uit het middenveld zijn bezorgd dat de extra inkomsten die voortkomen uit het houden van meer races niet opwegen tegen de reiskosten. Zo zegt Haas F1’s Günther Steiner, die zich voorheen nog positief uitliet over meer races op de kalender, het volgende:

To go to races costs us and F1 a hell of a lot of money, so they need to make sure we have income as well, not just expenditure. Just growing it for the sake of growing it, there is no point. The balance is between 20 and 22 races maximum. Going over, there is no return for it.

Wat vind jij, is het wel lekker als er op de winterperiode na bijna elk weekend een F1-race is, of kan de kalender wel af met wat minder races?