Aston Martin mag bij Mercedes blijven shoppen, ook voor EV

Aston Martin heeft de strategie voor de komende jaren bekendgemaakt.

Na jaren van Vantages en DB-modellen die vooral op elkaar leken (wel mooi hoor!) sloeg Aston Martin een nieuwe weg in, met hulp van Mercedes. De DB11, een nieuwe Vantage, de komst van de DBS Superleggera en de DBX. Vandaag heeft Aston Martin bekendgemaakt wat de volgende stap gaat zijn.

Mercedes en Aston Martin strategie

Het goede nieuws voor het merk uit Gaydon is dat de samenwerking met Mercedes blijft. Ook voor de komende jaren mogen de Britten in het magazijn van Mercedes snuffelen. Motoren, maar ook aandrijflijnen voor een (volledig) elektrische auto zijn onderdeel van de deal. Daardoor hoeft Aston Martin niet op eigen houtje miljarden te investeren in de ontwikkeling van deze technologie. Daarnaast heb je ook nog Aston Martin Racing in de Formule 1 uiteraard. Alle ervaring die het merk opdoet op hybride gebied in de F1 kunnen weer meegenomen worden in het ontwikkelen van de straatauto’s.

Lucid

Mercedes is niet het enige merk waar Aston Martin mee samenwerkt met de nieuwe strategie voor de komende jaren. De Britten gaan ook samenwerking met de Lucid Group. Het bedrijf helpt Aston Martin met het ontwikkelen van high performance elektrische auto’s op de lange termijn. De komende jaren investeert Aston Martin twee miljoen Britse pond in de transformatie van ICE naar BEV.

De overeenkomst met Lucid is een doorbraak voor de toekomstige EV groei van Aston Martin. Op basis van onze strategie en vereisten hebben we Lucid geselecteerd, waarmee we toegang krijgen tot de beste prestaties en meest innovatieve technologieën in de branche voor onze toekomstige BEV-producten. Lawrence Stroll, de grote baas bij Aston Martin

Modellengamma

Het merk mikt op een volledig geëlektrificeerd modellengamma de komende jaren. De eerste EV moet in 2025 het licht zien. Eerst is het de beurt aan een plug-in hybride in vorm van de Valhalla in 2024. Uiteindelijk moet het volledige gamma van het merk compleet elektrisch zijn tegen 2030. Een stevige ambitie van het merk: enkele jaren geleden regende het nog concepts bij Aston Martin op autoshows. Daar is tot op heden de Valkyrie uit voortgekomen. Voor de rest is het vooral wachten op wat komen gaat.

Het modellengamma blijft zo divers als het nu is. Aston Martin wil in allerlei segmenten zitten. Van hypercars tot praktische SUV’s. Idealiter volgt er één BEV platform waar alle EV’s op ontwikkeld kunnen worden. Net als de Volkswagen Groep bijvoorbeeld doet met het MEB-platform.