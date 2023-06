Poen voor palen: 400.000 nieuwe laadpalen noodzakelijk

Een stekkerauto stimuleren is leuk, maar je moet tevens kunnen opladen en daarom zijn er 400.000 nieuwe laadpalen nodig.

Een elektrische auto moet je opladen en dat kan prima voor je deur maar niet iedereen kan dat. Ander ding met een auto is dat je er mee reist. Dus dan moet je hem elders ook nog kunnen opladen, veelal is het bereik namelijk niet voldoende. Mede daarom moeten er flink meer laadpalen komen.

Stimuleren stekkerauto komt met nieuwe laadpalen

Eerder schreven we al over de oproep van de voorzitter van de RAI-vereniging namens de mobiliteitsalliantie. Er is namelijk minimaal 9 miljard euro nodig uit het Klimaatfonds om de elektrificatie van het wagenpark te realiseren. Een van de doelen is dat dit moet bijdragen aan het betaalbaar maken van een elektrische auto voor iedereen. Nu komt Machiel Bode -Sector specialist Transport, Logistics & Mobility bij ING- met de toevoeging dat er 400.000 laadpalen nodig zijn.

Hij zegt dat het inderdaad een illusie is om te denken dat het wagenpark elektrisch kan worden zonder overheidsstimulering. Ze zijn te duur en als de lasten straks verder omhoog gaan door bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting zal dat alleen maar erger worden. Naast deze financiële kant is er nog een probleem: er zijn te weinig laadpalen.

Meer laadpalen

Mensen met geld hebben het makkelijker. Die plempen hun dak vol met zonnepanelen en laden hun wagen relatief goedkoop op. Echter, voor Jan Modaal is dit niet te doen. Die moet het hebben van publieke laadpalen. In sommige gebieden is dat dikke ellende, dan moet je gewoon echt een eindje rijden om er een te vinden. En dan maar hopen dat ze niet bezet of kapot zijn.

Nu zijn er 133.788 publieke laadpalen volgens ING. Als je even rekent dat er 9 miljoen auto’s zijn in ons land en die moeten in de toekomst allemaal elektrisch zijn, dan kunnen er wel wat paaltjes bij. Om te beginnen met 400.000 dus.

Dit zal er voor zorgen, als de palen op strategische plekken worden gezet, voor een betrouwbare laadervaring aldus Bode. Dit vermindert de laadangst en vergroot het vertrouwen in elektrisch rijden. Dat hebben we nodig, omdat dit de marktgroei zal versnellen! Dat is precies het doel van de regering en daarom moeten zij over de brug komen met wat poen voor palen.

Foto: Ionic 6 aan een laadpaal gespot door @michaelras