Beste motoren naar Aston, aldus Mercedes

De beste Mercedes motoren gaan naar Aston Martin. Dat moet van Mercedes.

Je zal maar werkzaam zijn voor Mercedes. Het team is extreem dominant geweest in de sport, maar glijdt op dit moment achteruit. Dat is de hoge heren bij de Mercedes Group niet ontgaan. Die zijn namelijk niet tevreden. Sterker nog, ze hebben er blijkbaar geen vertrouwen meer in dat het goedkomt.

De geruchtenmolen draait op volle toeren en het laatste gerucht is te mooi om niet waar te zijn. Naar het schijnt krijgt binnenkort Aston Martin de beste motoren toegewezen, als Mercedes zijn zooi niet snel op orde krijgt. Dat meldt The Objective.

Op het hoofdkantoor zijn ze niet heel erg onder de indruk van de strapatsen van hun eigen team, maar wel dat van Aston Martin.

Beste motoren naar Aston

Eerst even over ‘betere’ motoren. In principe zijn alle motoren natuurlijk gelijk. Ze worden opgebouwd uit dezelfde onderdelen. Het is niet zo dat ze bij Williams een kleinere turbo gebruiken of dat ze bij McLaren een downpipe hebben gemonteerd. Ofzo.

Ondanks dat de motoren identiek zijn, heb je altijd te maken met minimale afwijkingen. Alle motoren worden natuurlijk getest en dan worden de verschillen zichtbaar. Het scheelt waarschijnlijk maar een handjevol pk’s wat natuurlijk niets is op het maximumvermogen van een F1-auto. Maar in deze topsport telt elke honderdste van een seconde en dan kan zo’n sterkere motor wel het verschil maken.

Nu het hoofdkantoor van Mercedes wenst dat deze topmotoren naar Aston Martin gaan en niet naar Mercedes zelf, zitten ze in een nog dieper dal. Tijdens de GP van Bahrein was al te zien dat Aston Martin op eigen kracht voorbij kon gaan aan Mercedes. Als ze bij Stroll Racing nu ook betere motoren krijgen, zal dat verschil nog ietsje groeien.

Verschil niet meteen zichtbaar op de baan

Overigens is het volgende race zeker nog niet het geval. Mercedes heeft een ultimatum van twee races gekregen. Als ze dan ook beduidend slechter presteren dan Aston Martin, krijgt Aston de betere motoren.

Mocht dat het geval zijn, verwacht dan niet direct een verschil in snelheid op de baan. De teams rijden zo lang mogelijk door met de motoren ie beschikbaar zijn. Je mag dit seizoen drie motoren gebruiken.

Dus bij de volgende motorwissel, zou je pas het verschil kunnen gaan zien. Ondanks dat het er heel erg goed uitziet voor Aston Martin, is het inderdaad wel verstandig om een paar races af te wachten.

Niet alleen is Mercedes-AMG Petronas F1 Team in staat flinke stappen te maken. Het kan natuurlijk ook zijn dat Bahrein de Aston Martin heel erg goed ligt. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

