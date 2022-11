Aston Martin met 225 pk is bijzonder gaaf

Ja, een compleet nieuwe Aston Martin met 225 pk klinkt heel erg bijzonder. Dat is het ook.

Kennen jullie de Aston Martin Cygnet nog? Dat was een kleine Toyota iQ die was omgebouwd naar Aston Martin-specificaties. Nee, geen 5.9 liter V12, maar wel het leer van Aston Martin. En de neus. Het idee erachter was heel grappig. Aanvankelijk was het de bedoeling dat per Aston Martin er ook een Cygnet ‘meegegeven’ zou worden. Koop een DB9, en automatisch krijg je een Cygnet waardoor bij Aston Martin de gemiddelde CO2-uitstoot van de vloot lekker laag bleef. Het liep uiteindelijk anders.

Nee, wat betreft is deze Aston Martin AMB 001 Pro een beter voertuig in de categorie ‘voertuigen-waar-wel-Aston-Martin-op-staat-maar-het-niet-zijn’. Het kan zijn dat je een Aston Martin motorfiets nog vaag kunt herinneren, want drie jaar geleden werd de Aston Martin AMB 001 onthuld. Dit is dus de ‘Pro’-versie, speciaal bedoeld voor het circuit.

Aston Martin met 225 pk is stiekem geen Aston?

De motorfiets is ontwikkeld en ontworpen door Brough & Superior, de partij die ook de productie voor zijn rekening gaat nemen. Dus het is een Aston Martin motorfiets, maar niet zoals je ook een Suzuki– of BMW-motorfiets hebt.

Dat wil echter niet zeggen dat het geen toffe fiets is, want dat is het namelijk wel degelijk! Omdat het geen straatlegale fiets is en de AMB 001 Pro ook niet aan de start van een race zal verschijnen, konden de ontwerpers helemaal losgaan en dat is gelukt. Er zitten zelfs vleugels op die voor daadwerkelijke downforce zorgen.

Motor

Het motortje is lekker opgepept. Standaard was deze goed voor een niet te misselijke 185 pk. De 1.0 liter is eventjes onder handen genomen en pompt er nu 225 pk uit! Dat is bereikt middels nieuwe cilinders en een veel betere koeling, onder andere. Het gewicht is slechts 175 kg.

Het is overigens geen concept, maar een functionerende motorfiets. Eentje die gewoon eind 2023 van de band zal lopen bij Brough & Superior. Die gaan er in hun fabriek in Frankrijk (ja, een Franse Aston Martin) precies 88 bouwen.

Prijzen zijn niet bekend, maar de non-pro kostte al 120.000 euro. De AMB001 Pro staat nu op EICMA te schitteren, de geruchten gaan dat hoofdredacteur @michaelras er nu een broodje aan het eten is.

Check hieronder de beelden van de supersnelle versie met slechts 180 pk:

