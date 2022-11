Dit is het meest waardevolle automerk van 2022

En nee, het meest waardevolle automerk van 2022 is níet Tesla.

Het einde van een jaar betekent ook weer een hoop lijstjes en overzichten. Uiteraard moeten jullie gaan stemmen op belangrijke lijstjes. Zoals @nicolasr al verklapte zijn we heimelijke fans van Aqua en stemmen we elke jaar meerdere malen op Barbie Girl. Een ander lijstje dat elk jaar terugkeert is die van Interbrands Best Global Brands.

Vaak is de aanname dat dan Tesla bovenaan staat, maar dat is niet het geval. Het is wel een van de snelst groeiende merken en de kans dat ze daar terechtkomen is aanwezig, maar nu nog niet het geval.

Meest waardevolle automerk 2022

Nee, het meest waardevolle automerk is, tromgeroffel……..: TOYOTA! Dat Japanse wereldmerk staat nu op positie nummer 6. Althans, als we Samsung niet meerekenen, die bouwen af en toe ook auto’s en staan op nummer 5. Bovenaan staat uiteraard Apple, voor Microsoft, Amazon en Google.

Mercedes-Benz staat op plaats 8, Tesla op plaats 12 en BMW op P13. Honda staat op plaats 26 en Hyundai stijgt naar P35. Pikant detail: Audi staat op 46, terwijl moederbedrijf Volkswagen op 48 staat. Op 50 vinden we Ford terug.

Elektrische auto’s

Wel opmerkelijk is dus dat zowel Tesla (bouwt alleen maar EVs) als Toyota (wil liever geen Evs bouwen) zo hoog staan. Van Toyota is bekend dat ze ernstig de boot aan het missen zijn ten opzichte van de concurrentie als het gaat om elektrische auto’s en we hebben besloten dat dat toch min of meer de toekomst zal gaan worden.

Het complete overzicht van de Interbrands Best Global Brands 2022 kun je hier bekijken. Ook stemmen op de Radio 2 Top 2000? Dat kan vanaf begin december! Stemtip van @nicolas en ondergetekende is Barbie Girl van Aqua, topplaat! Zeker als je hoort hoe de verborgen subtekst parallel loopt met de baslijn en het nummer voornamelijk over oppressie gaat, evenals maatschappelijke én geopolitieke issues. Naast het hebben van plastic ingewanden, uiteraard.

Via: AD Auto