Aston Martin V12 Speedster in Nederland te zien

Met een beperkte oplage van slechts 88 stuks wereldwijd is dat bijzonder

De tweezitter van Aston Martin is alles behalve een familieauto. De dakloze Speedster koop je niet uit praktische reden, die koop je met je hart. Of als je afstand wil houden van de vrouw. Of de tunnel tussenin voldoet aan de 1,5 meter die het RIVM aangeeft is onbekend. Tot nu toe moesten we het vanwege het coronavirus met plaatjes van de Aston Martin V12 Speedster doen.

Vanwege het coronavirus werd de Autosalon van Genève van de kalender geschrapt. De afbeeldingen ontvingen we gelukkig wel en zelfs in de orderboeken van Nederland werd al gepend. CITO MOTORS, de Eindhovense Aston Martin dealer, verkocht namelijk al enkele exemplaren van de gelimiteerde Aston Martin V12 Speedster in Nederland. Ondanks het prijskaartje van 750.000 euro (zonder BTW en BPM) zijn er toch gegadigde voor de tweezitter.

Deze week staat er bij deze dealer een exemplaar in de showroom. Marissa van CITO MOTORS is trots om de 5,2L twin-turbo Speedster V12 in Nederland te kunnen tonen.

“Wij zijn zeer verguld met het vertrouwen dat we van een aantal autoliefhebbers kregen om hen de exclusieve V12 Speedster te mogen leveren. De V12 Speedster was tot nu toe alleen digitaal te zien. Het model zou voor het eerst in maart op de autotentoonstelling van Genève worden getoond, maar door het afblazen van die show, is de onthulling in het water gevallen. Dat maakt het extra bijzonder dat wij de V12 Speedster deze week in onze showroom hebben.” Marissa van Laarhoven – CITO MOTORS



De 700 pk krachtige Aston Martin V12 Speedster is alleen op afspraak te bewonderen. Wie de V12 in levende lijve wil bewonderen moet snel zijn, hij staat namelijk t/m 10 april in de Brabantse showroom van CITO MOTORS. Wie de V12 rijdend wil zien moet even geduld hebben. Begin 2021 worden de eerste klantverkochte auto’s afgeleverd.

Hoe mooi is het dat er van de 88 stuks wereldwijd toch wat op de Nederlandse wegen gaan rijden? De begrensde topsnelheid van 300 km/u zullen ze in Nederland in ieder geval niet halen.