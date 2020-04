Meer details Polestar Precept

We vinden kurk, PET-flessen en het Android besturingssysteem

Net wanneer we onszelf afvragen of de Polestar 2 de Tesla Model 3 gaat evenaren onthulde Polestar de Precept, die natuurlijk eigenlijk op de afgelaste show van Genève had moeten staan. De nieuwe Polestar staat centraal voor de weg die het merk in wilt slaan. Wat meteen opvalt is de bobbel op het dak. Dit blijkt na twee keer knipperen geen taxibordje maar een LIDAR-systeem te zijn. Een laser die heel hard rondjes draait. Door de opvallende locatie heeft het systeem meer zicht op de weg. Ook in de carrosserie zitten sensoren voor de rijhulpsystemen verstopt.

De rijhulpsystemen van de Precept werken samen met Google Maps. Dit moet ervoor zorgen dat de auto verkeersomstandigheden kan voorspellen. Ook Google Assistent zien we in de Polestar Precept terugkomen. Niet zo gek voor de tweede auto met een Android besturingssysteem. Met de Polestar 2 had Polestar namelijk die primeur in handen. Als je stil staat kun je het 15″ scherm gebruiken om Netflix of andere momenteel gratis ‘videodiensten’ te bekijken. Het scherm past zich automatisch aan aan de bestuurder en reageert op handgebaren.

Zoals het een auto in 2020 betaamt bestaat ook de cockpit uit een digitaal scherm. De Polestar Precept maakt gebruik van een 9 inch display wat zich aanpast als je er naar kijkt. Kijk je naar het scherm wordt de informatie gedetailleerder. Richt je al jouw aandacht weer op de weg wordt essentiële informatie groter weergegeven. De Big Brother onder de auto’s zullen we maar zeggen.

Voor Hamilton zou de Polestar Precept de ideale auto kunnen zijn. Polestar kiest namelijk voor een veganistisch interieur. Lederen bekleding hoef je niet te verwachten. In plaats daarvan mag je jouw derrière plaatsen op gerecyclede PET-flessen. Ook Chateau Meiland is geraadpleegd want voor de hoofdsteunen van de Polestar Precept is gebruik gemaakt van kurk uit wijnflessen. De vloermatten zijn gemaakt van afgedankte visnetten.

Spiegels en een achterruit zijn écht 2019. Anno 2020 zorgen camera’s aan de achterkant en zijkant van de auto voor het zicht in de binnenspiegel. Een achterruit is dus overbodig. Natuurlijk mogen achterlichten over de hele breedte van de auto en verzonken handgrepen ook niet meer ontbreken. De Polestar Precept is voorzien van vele luchtinlaten en aerodynamisch vormgegeven 22 inch velgen. Die moeten ervoor zorgen dat de luchtstroom perfect langs de EV gaat.

Wat naast de ‘bobbel’ op het dak en het ontbreken van de achterruit ook bijzonder is, zijn de suicide doors. De achterdeuren van de Polestar Precept scharnieren namelijk aan de achterkant. Goed opletten om de deur te openen dus.

Wat vind jij van de grote sloffen onder de Precept?