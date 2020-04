‘LiveWire sneller dan Tesla Model 3’

Ontzettend veel koppel en de strijd om aerodynamica

Harley Davidson staat bekend om zijn stoere voorkomen en het geluid kon je bijna als handelsmerk zien. Toch koos het merk ervoor om een elektrische motor op de markt te brengen. Voor het eerst werd de LiveWire meegenomen naar dragstrip. De HD kwam niet alleen, want hij mocht sprinten tegen een Model 3 Performance. Een eerlijke strijd, want beiden hebben het koppel direct beschikbaar vanwege hun elektrische aandrijving. Toch hebben ze allebei hun beperkingen.

De 1817 kilo wegende Model 3 met 456 pk moest het opboksen tegen de LiveWire die 105 pk heeft om 250 kilo voor te bewegen. De motor wint het dus als we gaan kijken naar de vermogen-gewichtsverhouding. De Tesla is heeft geen uitstekende delen en wint het op aerodynamica, op de LiveWire heb je namelijk altijd nog een bestuurder nodig die veel wind vangt. Ook op het gebied van grip heeft de Tesla een voordeel met zijn vierwielaandrijving, de LiveWire moet het met alle kracht op het achterwiel doen.

De geruisloze race liet een heuse strijd zien. De LiveWire had het moeilijk met zijn beperkte topsnelheid van 177 kilometer per uur. Het eerste stuk had de Tesla een kleine voorsprong maar toch wist de Harley het einde van de Texas Motorplex als eerste te bereiken. Vanuit stilstand naar de kwart mijl racen kostte de Harley 11 seconde. Bij een dragrace wordt vanuit stilstand een korte afstand geracet, vaak ‘quarter-mile’ zoals deze race.

Zoals gezegd is aerodynamica erg belangrijk tijdens een dragrace. Mocht de berijder een meer atletische bouw hebben zou de LiveWire de kwart mijl in 10 seconde kunnen halen. Helaas, dus ook geen rol voor onze redactie weggelegd. Met verschillen in tiende van een seconde wist de LiveWire toch van de Model 3 te winnen.