Aston Martin V6: eerste in 60 jaar

Een ode aan Tadek Marek, een ingenieur uit de jaren ’50 en ’60

Aston Martin is al een aantal jaren bezig met de V6. Tijd om nog even wat verder de geschiedenis in te duiken. De laatste zes cilinder van het merk komt uit 1972. De DBS werd geleverd met zes-in-lijn. Vanaf 1969 kwam de DBS ook met een V8 en bleven motoren bij Aston Martin groeien in omvang en vermogen. Tot de 6,5L V12 in de Valkyrie.

Het kleine broertje, de Valhalla, knipoogt naar de Valkyrie. De Valhalla is de eerste Aston Martin met de nieuwe V6 uit eigen fabricage. Aston Martin komt namelijk met de TM01, hun eerste V6. De 3.0L V6 met twin-turbo wordt een middenmotor in Hot-V opstelling. Deze opstelling kennen we al van de Valkyrie. De turbo’s worden hierbij tussen de, in dit geval, twee cilinderbanken geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de motor minder ruimte inneemt en lichter gebouwd kan worden. De nieuwe V6 weegt dan ook minder dan 200 kilo. Naast de turbo’s krijgt de eerste V6 ook een beetje ondersteuning van hybridetechniek. De elektrifisering zorgt voor wat extra vermogen. Over het vermogen en koppel is nog geen nieuws.

De naam van de nieuwe V6 motor, de TM01, is geen toeval. TM01 verwijst naar Tadek Marek. Hij was in de jaren ’50 en ’60 ingenieur bij het merk en ontwikkelde de Lagonde zescilinder en V8. Joerg Ross, Chief Engineer Powertrain, benadrukt de ode aan de oud-ingenieur:

Het belangrijkste was dat we iets wilden maken dat past bij het naamplaatje van de TM01 en iets willen maken dat indruk zou hebben gemaakt op onze voorganger en baanbrekende ingenieur.

De TM01 zal als eerste verschijnen in de Valhalla waarvan er slechts 500 geproduceerd gaan worden. De eerste middenmotor zal later in nog meer modellen gelepeld worden. De Euro7-motor voldoet aan de nieuwe emissie-eisen en zal daarom een belangrijke motor voor het merk worden. De 4.0 V8 van AMG zal plaats moeten maken voor de TM01. De 4.0 V8 ligt in de Vantage, DB11 en DBX en zal dus vervangen gaan worden voor de nieuwe V6. Het is nog even geduld hebben want naar verwachting zal de Valhalla in 2022 definitief het levenslicht zien.