Formule 1-baas Chase Carey: ‘Klaar om te racen’

Tenminste, als de situatie rondom de COVID-19 pandemie verbetert

Formule 1 baas Chase Carey

Waar de Nederlandse overheid alle evenementen tot 1 juni heeft verboden ziet F1-CEO Chase Carey de zomer nog rooskleurig in. Hij is vastbesloten de fans ook dit jaar een wereldkampioenschap te geven. En hij verwacht dat het seizoen ergens deze zomer zal gaan beginnen. De Formule 1, de tien teams en de FIA laten er geen gras over groeien en zijn deze week samengekomen.

De kalender van de Formule 1 heeft al flink wat wijzigingen ondergaan. Volgens Carey zal deze net zo veranderlijk zijn als de situatie rondom het coronavirus. De eerste acht races van dit seizoen zijn al uitgesteld of afgelast. Monaco werd als eerste race geschrapt. Gisteren werd bekend gemaakt dat de GP van Azerbeidzjan die op 7 juni plaats zou vinden ook toegevoegd is aan het lijstje uitgestelde Formule 1 races.

De uiteindelijk volgorde en data van de races zullen significant verschillen met de originele kalender van 2020

Chase Carey verwacht ondanks het virus alsnog een kalender te kunnen vullen met 15 tot 18 races. De oorspronkelijke Formule 1-kalender bestond uit 22 races. Dat zou betekenen dat er naast Monaco nog meer races geschrapt gaan worden. Het seizoen zou eigenlijk 29 november eindigen met de finale, maar de zomerstop wordt verplaatst om races in te halen. Technische reglementen zijn bevroren om ervoor te zorgen dat de F1 meteen klaar is om te gaan racen zodra dit mogelijk is.

E-sports ondertussen belangrijker

In de tussentijd gebruikt de F1 volgens Carey zijn kansen en zet in op het uitbreiden van het e-sports platform en content creëren zoals Netflix’s Drive to Survive. Ze proberen zo waarde te genereren voor de teams, fans, partners en televisiestations. : Niet alleen de Formule 1 zet tijdens deze verplichte stop in op e-sports. Rossi verklapte namelijk ook dat de MotoGP met een soortgelijk platform bezig is.”Ik weet niet of ik daarover mag praten, maar de persman van Yamaha heeft me verteld dat de MotoGP ook probeert om iets soortgelijks te organiseren waarbij ze de rijders op de PlayStation tegen elkaar laten racen.”

De eerstvolgende ‘real life’ race die nog op de kalender staat is de GP van Canada op 14 juni. F1-baas Carey heeft al aangegeven dat de situatie veranderlijk is en de kalender zal gaan afwijken. Het is nog maar afwachten wanneer het F1-seizoen van start kan gaan. We weten nu wel dat de Formule 1 er metéén klaar voor is.