De AM-RB 003 is de derde hypercar van Aston Martin

Dit wordt het derde model in Aston Martin’s middenmotor-lijn, naast de Aston Martin Valkyrie en Valkyrie AMR Pro.

Voortbordurend op de productie van hypercars met middenmotor, presenteert Aston Martin vandaag het ontwerpconcept voor de AM-RB 003 op de Autosalon van Genève. Het Britse merk laat weten dat de AM-RB 003 -voorheen bekend als Project 003– zal profiteren van de nauwe betrokkenheid van Red Bull Advanced Technologies bij het ontwerp en de engineering, zoals de naam al doet vermoeden.

De AM-RB 003 is na de Aston Martin Valkyrie en Valkyrie AMR Pro de derde hypercar in het midmotorige verhaal van Aston Martin. De auto zal concepten en technologieën gebruiken die direct uit de F1 zijn overgenomen, al zal deze meer concessies doen aan praktische bruikbaarheid en weggebruik (in vergelijking met de andere twee hypercars). Eén van de grootste verschillen is de grootte van de cockpit. Daarom heeft de AM-RB 003 deuren in LMP-stijl, die naar voren open zijn en een stuk dak meenemen om in- en uitstappen gemakkelijker te maken. Om meer ruimte tussen bestuurder en passagier te creëren, is de middenconsole verbreed, terwijl de bagageruimte wordt verschaft via een terras achter de stoelen. Er zullen ook opbergruimtes zijn voor onevenheden zoals een portemonnee of een mobiele telefoon.

Andy Palmer, Aston Martin Lagonda President en Group CEO, liet weten:

When Aston Martin secured the services of Red Bull Advanced Technologies to embark on the extraordinary journey that became Aston Martin Valkyrie and Aston Martin Valkyrie AMR Pro, it was always my hope that it would lead to a long-term collaboration. As these projects enter an incredibly exciting phase with the commissioning of the first running development prototypes, it gives me tremendous satisfaction to confirm that this exceptional partnership is continuing with the AM-RB 003 – a hypercar that not only draws from the ethos and DNA of Aston Martin Valkyrie, but will in turn influence Aston Martin’s first series production mid-engined supercar.