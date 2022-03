Aston Martin Valkyrie AMR Pro klinkt als oude F1-auto [video]

Een machtig geluid. Deze Aston Martin Valkyrie AMR Pro gaat los op het circuit van Bahrein!

Gedurende zo’n F1-weekend valt er nog veel meer te beleven dan enkel Formule auto’s die voor het kampioenschap racen. Er komen ook alternatieve raceklassen in actie en er zijn demo’s. Aston Martin maakte van de gelegenheid gebruik om de Valkyrie AMR Pro eens los te laten op het circuit van Bahrein. Het resultaat is pure plezier voor je oren. Check hieronder de teaser, de volledige video is alleen te zien op YouTube.

De auto kwam in actie op de zaterdag in het tijdslot vlak voor de Formule 1 kwalificatie. Achter het stuur zat Dirk Müller. Hij bemoeit zich met de ontwikkeling van de auto en had dus ook de eer om het ding de sporen te geven op het circuit. Het aanwezige publiek werd getrakteerd op een fantastische V12 soundtrack. De sound doet denken aan F1-auto’s uit glorieuze tijden.

Onder de kap van de Aston Martin ligt een Cosworth V12 van 6.5-liter groot, gecombineerd met een hybride aandrijflijn. Volgens Müller komt de rijervaring aan boord van de Aston Martin Valkyrie AMR Pro behoorlijk in de buurt van een Formule 1-auto. Gezien het geluid en het vermogen van meer dan 1.000 pk begrijp je waarom.

Klanten die het geluk hebben er eentje te kunnen kopen zullen halsreikend uitkijken naar de uitlevering. De Britse autofabrikant is momenteel bezig met het uitleveren van klantenauto’s. In totaal worden er 40 gemaakt van de exclusieve Valkyrie AMR Pro